సొంత గడ్డపై ముంబై ఇండియన్స్‌ మరోసారి సత్తా చాటింది. వాంఖడే వేదికగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌పై విజయంతో పాయింట్ల ఖాతా తెరిచిన పాండ్యా సేన.. తాజాగా రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరును మట్టికరిపించింది.

అద్భుత ఆట తీరుతో గురువారం నాటి మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీని ఏడు వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసి.. ఐపీఎల్‌-2024లో వరుసగా రెండో గెలుపు నమోదు చేసింది. ఐదు వికెట్లు పడగొట్టి ఆర్సీబీ బ్యాటింగ్‌ ఆర్డర్‌ను దెబ్బకొట్టిన ముంబై ఇండియన్స్‌ ప్రధాన పేసర్‌ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రాకు ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు దక్కింది.

Boom Boom Bumrah!@Jaspritbumrah93 comes into the attack and gets the big wicket of Virat Kohli.

Live - https://t.co/7yWt2uizTf #TATAIPL #IPL2024 #MIvRCB pic.twitter.com/1QbRGjV2L0

— IndianPremierLeague (@IPL) April 11, 2024