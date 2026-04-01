 ఐపీఎల్‌ ప్రత్యర్ది లీగ్‌కు భారత్‌ ఆతిథ్యం..? | BCCI Involved In A Historic Deal For New League In India Apart From IPL | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఐపీఎల్‌ ప్రత్యర్ది లీగ్‌కు భారత్‌ ఆతిథ్యం..?

Apr 1 2026 6:29 PM | Updated on Apr 1 2026 7:14 PM

BCCI Involved In A Historic Deal For New League In India Apart From IPL

ఐపీఎల్‌ 2026 ఉత్సాహభరితంగా కొనసాగుతున్న వేళ, బీసీసీఐ ఓ సంచలన నిర్ణయం తీసుకునే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. తమ ఆథ్వర్యంలో నడిచే ఐపీఎల్‌కు ప్రధాన ప్రత్యర్ది అయిన బిగ్‌ బాష్‌ లీగ్‌ (ఆస్ట్రేలియా)ను భారత్‌లో నిర్వహించే (ఆరంభ మ్యాచ్‌) అంశంపై క్రికెట్‌ ఆస్ట్రేలియాతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం అందుతుంది. 

ఈ విషయమై బీసీసీయే స్వయంగా పావులు కదుపుతున్నట్లు క్రికెట్‌ వర్గాలు అంటున్నాయి. ఐపీఎల్‌ ప్రత్యర్ది లీగ్‌ను బీసీసీయే ఎందుకు ఎంకరేజ్‌ చేస్తుందన్న విషయం భారతీయ క్రికెట్‌ అభిమానికి అర్దం కావడం లేదు.

ఆస్ట్రేలియా జర్నలిస్ట్‌ టామ్‌ మోరిస్‌ ప్రకారం, క్రికెట్‌ ఆస్ట్రేలియా 2026–27 సీజన్‌ తొలి బీబీఎల్‌ మ్యాచ్‌ను భారత్‌లో నిర్వహించాలని యోచిస్తోంది. ఇప్పటివరకు BBL ఎప్పుడూ విదేశీ నేలపై జరగలేదు. ఇది జరిగితే చారిత్రాత్మక ఘట్టం అవుతుంది. 

ఈ విషయమై క్రికెట్‌ ఆస్ట్రేలియా ప్రతనిధుల ఇదివరకే బీసీసీఐతో చర్చలు జరిపారు. ఆస్ట్రేలియా బ్రాడ్‌కాస్టర్లు, ఫ్రాంచైజీలు ఈ ఆలోచనకు మద్దతు ఇస్తున్నాయి.బీసీసీఐతో చర్చలు సానుకూలంగా సాగుతున్నాయి. మొదట్లో ఇది సాకారం అయ్యే కలలా అనిపించలేదు కానీ, ఇప్పుడు కార్యరూపం దాల్చే దిశగా అడుగులుపడుతున్నాయి.  

చెన్నైలో తొలి మ్యాచ్‌..?  
అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే, BBL 2026–27 సీజన్‌ తొలి మ్యాచ్‌ చెన్నైలో జరగవచ్చు. డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ పెర్త్‌ స్కార్చర్స్‌ ఆరంభ మ్యాచ్‌ ఆడే అవకాశం ఉంది.  

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో సెలెబ్రిటీల సందడి (ఫోటోలు)
photo 2

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. రష్మిక చిన్నప్పటి క్యూట్‌ ఫోటోలు
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 05-12)
photo 5

ఉప్పల్‌లో క్రికెట్‌ ఉత్సాహం (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani Shocking Comments On Kollu Ravindra News Channels 1
Video_icon

కేవలం నీ డబ్బా కోసం.. నెలకు 85 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఆరు న్యూస్ ఛానల్స్..
Innova Car Hits Lorry In Palasa Srikakulam District 2
Video_icon

అదుపు తప్పి ఎదురుగా వస్తున్న లారీని ఢీకొట్టిన కారు..
Big Shock To Taxpayers IT Refund Stopped 3
Video_icon

ట్యాక్స్ పేయర్లకు ఊహించని షాక్.. 1.30 లక్షల మందికి రీఫండ్స్ నిలిపివేత
BRS Leaders Protest Against DCC President Anksha Reddy At Gajwel 4
Video_icon

గజ్వేల్ లో టెన్షన్ టెన్షన్..
Cricket Players Fight In Vishakapatnam 5
Video_icon

మాట్లాడుకుందాం రమ్మని పిలిచి కత్తితో పొడిచారు..
