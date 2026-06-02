 వైభవ్‌ కోసం పడిగాపులు.. అస్సలు తగ్గేదేలే! | After-IPL 2026 Success-Vaibhav Sooryavanshi Endorsement fees Doubled | Sakshi
వైభవ్‌ కోసం పడిగాపులు.. బ్రాండ్‌వాల్యూ డబుల్‌, అస్సలు తగ్గేదేలే!

Jun 2 2026 1:21 PM | Updated on Jun 2 2026 1:47 PM

రాజ‌స్తాన్ రాయ‌ల్స్ ఆట‌గాడు వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ భార‌త క్రికెట్‌లో వండ‌ర్‌కిడ్ అనడంలో సందేహం లేదు. 15 ఏళ్ల వ‌య‌సులోనే బ్యాటింగ్‌లో విధ్వంసం సృష్టిస్తున్న వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ ఇప్పటికిప్పుడు వేలంలోకి వ‌స్తే 30 కోట్లు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న భార‌త మాజీ క్రికెట‌ర్లు సెహ్వాగ్‌, ఆకాశ్ చోప్రా పేర్కొన్నారు. 

అందుకు త‌గ్గ‌ట్లే వైభ‌వ్ ఈ సీజ‌న్‌లో 16 మ్యాచ్‌ల్లో 237 స్ట్రైక్‌రేట్‌తో 776 ప‌రుగులు సాధించాడు. ఆరెంజ్ క్యాప్ స‌హా మోస్ట్ వాల్యుబుల్‌ ప్లేయ‌ర్‌గా ఎంపికైన వైభ‌వ్ రూ.55 ల‌క్ష‌లు అందుకున్నాడు. దీంతో వైభ‌వ్ ఆట మార‌డంతోనే అత‌డి బ్రాండ్‌వాల్యూ కూడా అంతే స్థాయిలో పెరిగిపోయిన‌ట్లుగా తెలుస్తోంది. ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌కు ముందు తాను సంత‌కాలు చేసిన ఎండార్స్‌మెంట్ల‌కు సంబంధించిన ఫీజుల‌న్నింటిని డ‌బుల్ చేసిన‌ట్లు వార్త‌లు వ‌స్తున్నాయి. 

వైభ‌వ్ ఇప్ప‌టికే కాంప్లాన్‌, రెడ్‌బుల్ వంటి బ్రాండ్‌ల‌కు అంబాసిడ‌ర్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్న వైభ‌వ్‌.. ఇటీవ‌లే ఐపీఎల్‌లో విధ్వంస‌క‌ర ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో అత‌డితో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవ‌డానికి అనేక కంపెనీలు పోటీ ప‌డుతున్నాయి. ఈ నేప‌థ్యంలోనే వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ త‌న ఎండార్స్‌మెంట్ ఫీజుల‌ను రెట్టింపు చేసిన‌ట్లు ఒక కంపెనీకి చెందిన అడ్వ‌ర్టైజింగ్ అధికారి పేర్కొన్నారు. 

ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్ ప్రారంభానికి ముందు వైభ‌వ్ ఒక్కో ఒప్పందానికి సుమారు రూ.కోటి చొప్పున సంత‌కాలు చేశాడు. సీజ‌న్ ముగిసిన త‌ర్వాత మాత్రం అత‌డు ఒక్కో ఒప్పందానికి రూ. 1.5 కోట్ల నుంచి 2 కోట్ల వ‌ర‌కు ఫీజు వ‌సూలు చేస్తున్న‌ట్లు స‌ద‌రు అధికారి పేర్కొన్నాడు. ఆట మార‌డంతోనే బ్రాండ్ కూడా మారిపోయిన వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ కెరీర్ ఉన్న‌త ద‌శ‌లో ఉంది. 

ఐపీఎల్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌ను ప‌రిగ‌ణ‌లోకి తీసుకొని కెరీర్‌ను స‌రిగ్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే మాత్రం వైభ‌వ్ స‌మీప భ‌విష్య‌త్తులో ఉన్న‌త శిఖరాల‌ను చేరుకోవ‌డం ఖాయం. క్రికెట్‌లో ఇప్ప‌టికే వైభ‌వ్‌ను దిగ్గ‌జాలు సునీల్ గావ‌స్క‌ర్‌, స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్‌తో పాటు స్టార్ క్రికెట‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ వంటి క్రికెట‌ర్ల‌తో పోలుస్తున్నారు. ఇలాంటి బ్రాండ్ వాల్యూలకు ఆక‌ర్షితుడ‌వ్వ‌కుండా కెరీర్ కోసం క‌ష్ట‌ప‌డితే మాత్రం వైభ‌వ్‌కు ఇంత‌మించి ఎండార్స్‌మెంట్లు వ‌స్తాయ‌న‌డంలో సందేహాం లేదు.

అల్లు స్నేహా.. మే జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
సింగర్ సునీత తనయుడు ఆకాష్‌ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం 'కొత్త మలుపు' (ఫొటోలు)
విజయవాడలో గ్రాండ్ గా 'పెద్ది ' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
భర్తతో కలిసి జపాన్ ట్రిప్‌లో రష్మిక.. ఇప్పటికీ దాచేస్తోంది!(ఫొటోలు)
సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌.. అవతరణ అదిరేలా (ఫొటోలు)

Big Shock To RCB Tim David Suspended for First Match of IPL 2027
RCBకి భారీ దెబ్బ టిమ్ డేవిడ్‌పై సస్పెన్షన్!
బురద గుంతలో దేవినేని అవినాష్ నిరసన
పర్మిషన్ ఇవ్వు లేకపోతే ఇంట్లోనే ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకుంటా..

ఇథనాల్ మిక్సింగ్ వల్లే సైలెన్సర్లు పేలుతున్నాయా?
నీ బాధ ఏందీ..? పవన్ కు MLA అనిరుద్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
