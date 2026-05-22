 అంతర్జాతీయ టీ20లలో సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు | 23 year old Croatian Batter Creates History Iconic T20I World Record | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అనామక ప్లేయర్‌ వరల్డ్‌ రికార్డు.. సరికొత్త చరిత్ర

May 22 2026 9:43 AM | Updated on May 22 2026 9:43 AM

23 year old Croatian Batter Creates History Iconic T20I World Record

అంతర్జాతీయ టీ20 ఫార్మాట్‌లో సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు నమోదైంది. క్రొయేషియా ఆల్‌రౌండర్‌ కనోర్‌ కరోల్‌ పేరు పొట్టి క్రికెట్‌ చరిత్ర పుటల్లోకి ఎక్కింది. ఆడిన తొలి మూడు అంతర్జాతీయ టీ20లలో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన క్రికెటర్‌గా 23 ఏళ్ల కరోల్‌ నిలిచాడు.

అరంగేట్రంలోనే మెరుపులు..
టీ20 ప్రపంచకప్‌-2028 రీజినల్‌ యూరోప్‌ క్వాలిఫయర్‌-‘ఎ’లో భాగంగా కనోర్‌ కరోల్ (Connor Carroll).. ఫ్రాన్స్‌తో మ్యాచ్‌ సందర్భంగా క్రొయేషియా తరఫున అరంగేట్రం చేశాడు. తొలి మ్యాచ్‌లోనే ఈ లెఫ్టాండర్‌ బ్యాటర్‌ 34 బంతుల్లో 71 పరుగులతో దుమ్ములేపాడు. అయితే, ఈ మ్యాచ్‌లో క్రొయేషియా ఓడిపోయింది.

విధ్వంసకర భారీ శతకం
ఇక తన రెండో మ్యాచ్‌లో స్విట్జర్లాండ్‌పై కరోల్‌ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి... భారీ శతకం సాధించాడు. కేవలం 72 బంతుల్లోనే 150 పరుగులు రాబట్టాడు. ఇందులో 10 సిక్సర్లు, 13 ఫోర్లు ఉన్నాయి. కరోల్‌ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌ కారణంగా క్రొయేషియా 199 పరుగులు చేయగలిగింది.

లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన స్విట్జర్లాండ్‌ క్రొయేషియా చేతిలో 16 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. ఆఫ్‌ స్పిన్నర్‌ అయిన కరోల్‌ ఈ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా తన తొలి అంతర్జాతీయ వికెట్‌ కూడా తీశాడు. తాజాగా తన మూడో మ్యాచ్‌లో భాగంగా జెర్సీ జట్టుపై 31 బంతుల్లో 74 పరుగులు సాధించాడు.

ప్రపంచ రికార్డు
కానీ జెర్సీ (ఐలాండ్‌) విధించిన 280 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడంలో క్రొయేషియా విఫలమైంది. అయితే, ఈ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా కరోల్‌ మాత్రం ప్రపంచ రికార్డు సాధించాడు. ఆడిన తొలి మూడు అంతర్జాతీయ టీ20లలో కలిపి అత్యధికంగా 295 పరుగులు (సగటు 147.50, స్ట్రైక్‌రేటు 215.32) రాబట్టిన క్రికెటర్‌గా చరిత్రకెక్కాడు.

అంతకు ముందు ఈ రికార్డు ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన గుస్తవ్‌ మెకాన్‌ పేరిట ఉండేది. అతడు తన దేశం తరఫున తొలి మూడు టీ20లలో కలిపి 286 పరుగులు సాధించాడు. తాజాగా  కనోర్‌ కరోల్‌ గుస్తవ్‌ను అధిగమించాడు. 

చదవండి: IPL 2026: చరిత్ర సృష్టించిన శుబ్‌మన్‌ గిల్‌.. 19 ఏళ్లలో ఒకే ఒక్కడు

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ముంబై : 'రాజా శివాజీ' చిత్రం సక్సెస్ పార్టీ
photo 2

తెలంగాణ : సరస్వతీ నది అంత్య పుష్కరాలు ఆరంభం (ఫొటోలు)
photo 3

ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌, ఆర్సీబీ ప్లేయర్ల ప్రాక్టీస్‌.. ఉప్పల్‌లో లాస్ట్‌ పంచ్‌ ఎవరిది (ఫొటోలు)
photo 4

డేవిడ్ రెడ్డి టీమ్‌తో మంచు మనోజ్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 5

వడ్డే నవీన్ రీ ఎంట్రీ.. త్రిమూర్తులు టీజర్ లాంఛ్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
RK Roja Visits Tirumala Tirupati Temple 1
Video_icon

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రోజా
3000 KM Monster Cloud Over India 2
Video_icon

మృత్యు మేఘాలు వచ్చేసాయ్.. జాగ్రత!
Ram Charan And Buchi Babu Fun Ride Interview 3
Video_icon

క్లైమాక్స్ చూస్తే షాక్ అవుతారు.. ఉప్పెన కి మించి TWIST
Massive Fire Breaks Out In Guntur Inner Ring Road 4
Video_icon

గుంటూరు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డులో భారీ అగ్నిప్రమాదం

The Mastermind Of Pulwama Terror Attack Hamza Burhan Was Shot Dead 5
Video_icon

పుల్వామా ఉగ్రదాడి మాస్టర్ మైండ్ హమ్జా హతం
Advertisement
 