 సచివాలయం వద్ద ఉద్రికత్త.. బీజేపీ నేతలు అరెస్ట్‌ | Telangana BJP Leaders Protest At Secretariat | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సచివాలయం వద్ద ఉద్రికత్త.. బీజేపీ నేతలు అరెస్ట్‌

Aug 22 2025 11:13 AM | Updated on Aug 22 2025 11:27 AM

Telangana BJP Leaders Protest At Secretariat

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో రాజకీయం మరోసారి హీటెక్కింది. తెలంగాణ సచివాలయం ముట్టడికి బీజేపీ పిలుపునిచ్చింది. సేవ్‌ హైదరాబాద్‌ పేరుతో బీజేపీ నేతలు నిరసనలకు ప్లాన్‌ చేశారు. ఈ క్రమంలో సచివాలయం వద్దకు బీజేపీ నేతలు రావడంతో అక్కడ ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది.

జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలోని ఆరు జిల్లా బీజేపీ నేతలు నిరసనల్లో పాల్గొన్నారు. బీజేపీ నేతలు పెద్ద సంఖ్యలోనే సచివాలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. అయితే, బీజేపీ నేతల నిరసనల నేపథ్యలంలో సచివాలయం వద్ద పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. నిరసనలకు దిగిన వారిని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. పోలీసు వాహనాల్లో వారిని అక్కడి నుంచి తరలించారు.

ఇక, హైదరాబాద్‌లో కరెంట్ తీగలు తగిలి ఇటీవల మరణాలు, డ్రైనేజీ సమస్యలు, గుంతల రోడ్ల అంశాలపై బీజేపీ నిరసనకు దిగింది. జీహెచ్‌ఎంసీ, హైడ్రా, జలమండలి విభాగాల మధ్య కో-ఆర్డినేషన్ లేక ఎక్కడి సమస్యలు అక్కడే అంటూ బీజేపీ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. నిరసనల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే గ్రేటర్ పరిధిలో పలువురు బీజేపీ కార్పొరేటర్లు, నేతలను పోలీసులు హౌజ్ అరెస్టు చేశారు. 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

#HBDChiranjeevi : 70 ఏళ్ల గాడ్‌ ఫాదర్‌.. 'చిరంజీవి' బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీ నటి శ్రియా శరణ్ (ఫొటోలు)
photo 3

మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్ డే.. ఇవి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

బలగం బ్యూటీ కొత్త సినిమా.. గ్రాండ్‌గా పూజా కార్యక్రమం (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నాగచైతన్య దంపతులు (ఫోటోలు)

Video

View all
China Serious On Donald Trump Tariffs Over India 1
Video_icon

ట్రంప్ కు భారీ షాక్.. భారత్ వెంట చైనా
Big Shock To Home Minister Anitha Over Prisoner Srikanth Parole Case 2
Video_icon

శ్రీకాంత్ పెరోల్ కేసులో హోంమంత్రికి బిగ్ షాక్
Director Murugadoss Shocking Comments On Salman Khan 3
Video_icon

టైంకి సెట్ కి రాడు..! సల్మాన్ పై మురుగదాస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Heavy Flood Water At Dowleswaram Barrage 4
Video_icon

High Alert: గోదావరి ఉగ్రరూపం
Vellampalli Srinivas Exposes Truth About Prisoner Srikanth Parole 5
Video_icon

పెరోల్ ఇచ్చి.. కరుడుగట్టిన నేరస్థుడిని బయటకు తీసుకొచ్చింది హోంమంత్రి అనితనే..!
Advertisement
 