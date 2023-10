ప్రవల్లిక మృతిపై స్పందించిన ఖర్గే, రాహుల్‌.. ఏమన్నారంటే..

సాక్షి, హైదరాబాద్‌:

గ్రూప్‌-2 పరీక్షల వాయిదాపై ఆందోళనతో తెలంగాణలో ప్రవల్లిక అనే యువతి ఆత్మహత్యకు పాల్పడటంపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, ఆ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీలు స్పందించారు. ప్రవల్లిక మృతిపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేసిన ఇరువురు తెలంగాణలోని కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ట్విట్టర్‌ వేదికగా స్పందించిన ఖర్గే..తెలంగాణలో విద్యార్థిని ప్రవల్లిక ఆత్మహత్య చేసుకోవడం దిగ్భ్రాంతికి, తీవ్ర వేదనకు గురి చేసిందన్నారు. రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలను పదే పదే వాయిదా వేయడం, నిర్వహణలో అవకతవకల కారణంగా ప్రవల్లిక ఈ విపరీత చర్యకు పాల్పడినట్లు తెలుస్తోందని తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ప్రవల్లిక కుటుంబానికి ఖర్గే సంతాపం ప్రకటించారు. పరీక్షల నిర్వహణలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉదాసీనత కారణంగా తెలంగాణలోని వేలాది మంది యువ ఔత్సాహికులు నిరాశకు గురవుతున్నారని, ఆగ్రహంగానూ ఉన్నారని అన్నారు. తెలంగాణ యువకులు అవినీతి, అసమర్థమైన బీఆర్ఎస్‌ను గద్దె నుంచి దించాలన్నారు.

Shocked and deeply anguished by the suicide of a 23-year-old girl student in Telangana, who reportedly took the drastic step to end her life due to repeated postponements and irregularities in the State Public Service Commission Exams.

