 పవన్‌ ప్యాకేజీ స్టార్‌: కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే | Congress MLA Anirudh Reddy Satirical Comments On Pawan Kalyan | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పవన్‌ ప్యాకేజీ స్టార్‌: కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే

May 30 2026 7:30 AM | Updated on May 30 2026 7:30 AM

Congress MLA Anirudh Reddy Satirical Comments On Pawan Kalyan

జడ్చర్ల: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌పై జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్‌ రెడ్డి మండిపడ్డారు. శుక్రవారం జడ్చర్లలో ప్రభుత్వ పాఠశాల భవన నిర్మాణ పనులకు భూమి పూజ చేసిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రొఫెసర్‌ నాగేశ్వర్‌ గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు, అర్హత పవన్‌ కల్యాణ్‌కు లేదని, ఆయనపై విమర్శలు చేయడం తగదన్నారు. నాగేశ్వర్‌ రాజకీయ, సామాజిక విశ్లేషకులు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ అని.. ఆయన గోటికి కూడా పవన్‌ సరిపోరని పేర్కొన్నారు.

పవన్‌ ఒక ప్యాకేజీ స్టార్‌.. చంద్రబాబు ప్యాకేజీ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆయనతో ఉన్నారని, అదేవిధంగా అమిత్‌షా దగ్గరకు వెళ్లి ప్యాకేజీ మాట్లాడుకున్నారేమో అన్నారు. పవర్‌ కోసం ఆయన ఏ పార్టీతోనా పొత్తు పెట్టుకుంటారని ఎద్దేవా చేశారు. నాగేశ్వర్‌ను అరెస్ట్‌ చేయడానికి వస్తే తానే ఆయన ఇంటి ఎదుట నిలబడతానని, మొదట తనను అరెస్ట్‌ చేసిన తరువాతే ప్రొఫెసర్‌ను అరెస్టు చేయాల్సి ఉంటుందన్నారు. ఏపీ రాజధాని అమరావతికి అంత బడ్జెట్‌ ఎందుకుని ప్రశ్నించారు. ఏపీ పాలకులంతా హైదరాబాద్‌లోనే ఉన్నారని, వారికి ఇక్కడే రాజధాని కోసం 5 వేల ఎకరాల భూమి కేటాయిస్తామని.. వారు ఇక్కడి నుంచే పాలన సాగించుకోవచ్చని సూచించారు.

గత బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వం చేసిన ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ వ్యవహారానికి సంబంధించి సిట్‌ తమకు నోటీసులు పంపిందని, తనతో పాటు మహబూబ్‌నగర్‌ ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్‌రెడ్డితో కలిసి సోమవారం విచారణకు హాజరవుతామని ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్‌ రెడ్డి తెలిపారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి, తన ఫోన్‌తో పాటు తన కుటుంబసభ్యుల ఫోన్లను, తన అనుచరుల ఫోన్లను ట్యాప్‌ చేయించారని ఆరోపించారు. విచారణ అనంతరం సీఎలీ్పలో జరిగే మీడియా సమావేశంలో బీఆర్‌ఎస్‌ బాగోతాలను ఎండగడుతామన్నారు.  

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సిస్టమ్‌ మూవీ బాలనటితో జ్యోతిక పోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి స్మైలీ లుక్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్యామిలీ ట్రిప్‌లో సింహాద్రి హీరోయిన్ అంకిత (ఫొటోలు)
photo 4

టాలీవుడ్ నటి పూర్ణ బక్రీద్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

కూటమి దగా డీఎస్సీపై కదం తొక్కిన వైఎస్సార్‌సీపీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu Commens On Chandrababu 1
Video_icon

లోకేష్ కోసమే జూ.ఎన్టీఆర్ ని తొక్కేశాడు
DSC Candidate Kiran Sensational Comments On DSC Scam 2
Video_icon

అసలు ఏలా స్కామ్ చేశారంటే? సంచలన నిజాలు బయటపెట్టిన DSC అభ్యర్థి

South-West Monsoon Latest Update 3
Video_icon

వానలు ఇప్పట్లో కష్టమే..!

Big Question Debate On AP Mega DSC Scam 4
Video_icon

స్కాం ఎలా చేశారంటే..? కోట్లల్లో డీల్.. బయటపడ్డ లోకేష్ DSC స్కాం
Naga Chaitanya Personality Rights Case Update 5
Video_icon

నాగ చైతన్యకు బిగ్ రిలీఫ్ ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు!
Advertisement
 