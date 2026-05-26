ఆటా మహాసభలకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

May 26 2026 2:37 PM | Updated on May 26 2026 2:45 PM

American Telugu Association invites CM Revanth Reddy

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: అమెరికన్‌ తెలుగు అసోసియేషన్‌ (ఆటా) ప్రతినిధుల బృందం తెలంగాణ ముఖ్య‌మంత్రి రేవంత్‌రెడ్డిని సోమవారం డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ రాష్ట్ర సచివాలయంలో కలిశారు. 2026 జూలై 31 నుంచి ఆగస్టు 2 వరకు అమెరికా మేరీల్యాండ్‌ బాల్టిమోర్‌లో నిర్వహించనున్న 19వ ఆటా తెలుగు మహాసభలకు హాజరుకావాలని ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రిని ఆహ్వానించారు. ఆటా అధ్యక్షుడు జయంత్‌ చల్లా బృందం మహాసభ కార్యక్రమ వివరాలను సీఎంకు వివరించారు. ఎన్నారైలు ఇంటిగ్రేటెడ్‌ స్కూల్స్‌ దత్తత అంశంపైనా ఈ సమావేశంలో చర్చించారు.  

సీఎంను కలిసిన వారిలో ఆటా నేషనల్‌ కో–ఆర్డినేటర్‌ శరత్‌ వేముల, కాన్ఫరెన్స్‌ కో–ఆర్డినేటర్‌ తిరుమల రెడ్డి, ఈశ్వర్‌ రెడ్డి బండా, ప్రవీణ్‌ పాల్‌ రెడ్డితోపాటు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు, ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాసరెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఆటా మహాసభలకు హాజరవుతానని ఆటా ప్రతినిధులకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. 

