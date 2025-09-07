 17 ఏళ్ల కుర్రాడితో ఆ సంబంధం.. చివరికి ఏం జరిగిందంటే? | Uttar Pradesh: Hathras Police Solve The Case Of A Six Year Old Girl | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

17 ఏళ్ల కుర్రాడితో ఆ సంబంధం.. చివరికి ఏం జరిగిందంటే?

Sep 7 2025 4:58 PM | Updated on Sep 7 2025 5:04 PM

Uttar Pradesh: Hathras Police Solve The Case Of A Six Year Old Girl

హత్రాస్: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని హాత్రాస్‌ జిల్లాలోని సికంద్రారావు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ గ్రామంలో ఆరేళ్ల చిన్నారి హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ కేసులో ఒక మహిళ(30), యువకుడి(17)ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బుధవారం ఉదయం 10 గంటల సమయంలో బాలిక అదృశ్యమైంది. బాలిక కనిపించకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు, బంధువులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల సమయంలో బావిలో పడేసిన గోనె సంచిలో బాలిక మృతదేహం లభించింది. ఆమె మెడకు గుడ్డ బిగించి ఉండటంలో తల్లిదండ్రులు షాకయ్యారు.

ఈ సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఆ గ్రామానికి చేరుకుని.. విచారణ చేపట్టారు. బాలిక మృతదేహానికి పోస్ట్‌మార్టం నిర్వహించగా.. షాకింగ్‌ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వివాహిత మహిళకు, పొరుగున ఉండే యువకుడి మధ్య వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. సెప్టెంబర్‌ 4న భర్త, అత్త బయటకు వెళ్లడంతో ఆ మహిళ యువకుడ్ని తన ఇంటికి పిలిచింది.

కాగా, వారిద్దరూ సన్నిహితంగా ఉన్న సమయంలో ఆ ఇంటికి వచ్చిన ఆ బాలిక చూసింది. దీంతో  ఈ విషయాన్ని ఎవరికీ చెప్పవద్దంటూ ఆ బాలికను బెదిరించారు. తన తండ్రికి చెబుతానంటూ ఆ చిన్నారి హెచ్చరించింది. దీంతో ఆ మహిళ, యువకుడు కలిసి ఆ బాలిక మెడకు గుడ్డ బిగించి హత్య చేశారు. మృతదేహాన్ని గోనె సంచిలో కుక్కేసి బావిలో పడేశారు. మహిళ, యువకుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అరెస్ట్ సమయంలో ఆ మహిళ చేతిపై కొరికిన గాట్లు కనిపించాయి. చిన్నారి తనను రక్షించుకునే ప్రయత్నంలో కొరికినట్లుగా పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

పెళ్లిరోజు స్పెషల్.. భర్తతో సాయిపల్లవి చెల్లెలు ఇలా (ఫొటోలు)
photo 2

ఎరుపు రంగు చీరలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ శివానీ నగరం (ఫొటోలు)
photo 3

Siima 2025 : ‘సైమా’ వేడుకల్లో సినీ తారల సందడి
photo 4

కూతురి పుట్టినరోజు వేడుకల్లో హీరోహీరోయిన్ జోడీ (ఫొటోలు)
photo 5

వెళ్లి రావయ్యా.. బొజ్జ గణపయ్య.. హైదరాబాద్‌లో కోలాహలంగా నిమజ్జనాలు (ఫోటోలు)

Video

View all
JC Prabhakar Reddy VS Kakarla Ranganath In Tadipatri 1
Video_icon

జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డికి కాకర్ల రంగనాథ్ బిగ్ షాక్
Lunar Eclipse Timings In India 2
Video_icon

చంద్రగ్రహణం.. 82 నిమిషాల పాటు ఎరుపు రంగులోకి చంద్రుడు
TDP Leaders Attack On MPTC Mattareddy 3
Video_icon

నన్ను చంపేస్తారు.. టీడీపీ నుంచి ప్రాణహాని ఉంది
Thopudurthi Prakash Reddy Counter To Chandrababu Over Anantapur Tour 4
Video_icon

చంద్రబాబు అనంతపురం పర్యటనపై తోపుదుర్తి అదిరిపోయే కౌంటర్..
Pinjarakonda Tribals Demand For Bridge 5
Video_icon

ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని వాగు దాటుతున్నాం
Advertisement
 