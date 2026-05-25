 అమెరికా: కెథడ్రల్ రాక్‌పై దాడి.. దుండగుల కోసం గాలింపు | US Forest Service Launches Manhunt for Cathedral Rock Defacers In Arizona Sedona, Watch Video Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అమెరికా: కెథడ్రల్ రాక్‌పై దాడి.. దుండగుల కోసం గాలింపు

May 25 2026 9:56 AM | Updated on May 25 2026 10:11 AM

US Forest Service Launches Manhunt for Cathedral Rock Defacers

సెడోనా: అమెరికాలోని సెడోనాలో గల పవిత్రమైన ‘కెథడ్రల్ రాక్’పై దుండగులు దాడిచేశారు. స్థానిక అమెరికన్ల నమ్మకాలకు ప్రతీకగా నిలిచే ఈ చారిత్రక కట్టడంపై జరిగిన దాడిని అమెరికా ఫారెస్ట్ సర్వీస్ అత్యంత తీవ్రంగా పరిగణించింది. నిందితులను పట్టుకునేందుకు అధికారుల బృందం ప్రజల సహకారాన్ని కోరింది.

కెథడ్రల్ రాక్ కేవలం ఒక పర్యాటక ప్రాంతం మాత్రమే కాదు. స్థానిక అమెరికన్ల సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికతకు చిహ్నం. అలాంటి పవిత్రమైన ప్రదేశాన్ని కొందరు వ్యక్తులు తమ వికృత చేష్టలతో అపవిత్రం చేయడంపై స్థానికులు, పర్యాటకులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సంస్కృతిని, ప్రకృతిని కాపాడాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని అంటున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారాయి. వీడియో ఆధారంగా, నిందితులను గుర్తించేందుకు అధునాతన ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ ఏఐ విశ్లేషణ ద్వారా ఇద్దరు వ్యక్తుల ముఖచిత్రాలను అధికారులు స్పష్టంగా గుర్తించారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
 

అధికారుల విజ్ఞప్తి
నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు అమెరికా ఫారెస్ట్ సర్వీస్ తెలిపింది. అలాగే ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన వారి వివరాలు తెలిస్తే, వెంటనే సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందించాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసింది. బహిరంగ ప్రదేశాలను, చారిత్రక కట్టడాలను కాపాడటంలో ప్రజల పాత్ర కీలమని అధికారులు గుర్తు చేశారు. ఈ దారుణానికి పాల్పడిన వారు త్వరలోనే చట్టం ముందు నిలబడతామని  అమెరికా ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.

ఇది కూడా చదవండి: భారత్ తొలి ‘కే- పాప్‌’ స్టార్‌.. మన ఒడిశా అమ్మాయే..

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

యాదగిరిగుట్టకు పోటెత్తిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 2

విజయవాడలో గాలివాన బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ : అందమా.. అందుమా.. (ఫొటోలు)
photo 4

మృణాల్‌ని ఇంత అందంగా చూసుండరేమో! (ఫొటోలు)
photo 5

'పాటశాల' ఈవెంట్‌లో మంచు మనోజ్ ఫ్యామిలీ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Rachamallu Siva Prasad Reddy Satires On Chandrababu Over AP Schools 1
Video_icon

వెంకీ పెళ్లి సుబ్బి చావుకు...! పిల్లలకు బూట్లు సాక్సులు ఇవ్వండరా అంటే..
Amaravati Farmers Protest Against Chandrababu Government 2
Video_icon

కూటమి ప్రభుత్వంపై కోర్టుకు వెళతాం.. అమరావతి రైతులు సంచలన నిర్ణయం
Fire Breaks Out On Tadepalli Hill In Guntur District 3
Video_icon

ఉండవల్లి కొండకు నిప్పు పెట్టిన ఆకతాయిలు
Janasena Leader Sensational Comments Minister Kollu Ravindra 4
Video_icon

బొచ్చులో పార్టీ.. మీకేంటి నొప్పి.. కొల్లు రవీంద్రపై జనసేన నేత ఆగ్రహం

AP Government High Alert On Ebola Virus 5
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న మరో మహమ్మారి? APలో హై అలర్ట్
Advertisement
 