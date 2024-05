కర్ణాటకలో కొత్త ట్విస్ట్‌.. ప్రజ్వల్‌ తల్లి భవానీ రేవణ్ణకు సిట్‌ నోటీసులు

బెంగళూరు: మహిళలపై లైంగిక వేధింపులు, దౌర్జన్యం ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎంపీ ప్రజ్వల్‌ రేవణ్ణ తల్లికి ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్‌ పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు.

ఈ కేసులో ప్రజ్వల్‌ తల్లి భవానీ రేవణ్ణను విచారించేందుకు శుక్రవారం ఐపీసీ సెక్షన్లు 64(A), 365, 109, 120(B) కింద సిట్‌ నోటీసులు ఇచ్చింది. తమ విచారణ కోసం భావానీ రేవణ్ణ హోలెనర్సీపూర్‌లోని వారి నివాసంలోనే జూన్‌ 1న సిద్ధంగా ఉండాలని నోటీసుల్లో సిట్‌ పేర్కొంది.

#Breaking



S.I.T issues another notice to #PrajwalRevanna's mother #BhavaniRevanna in the kidnapping case.



Prajwal Revanna will shortly be taken for a medical examination, and after that, he will be brought to the City Civil Court Complex for further questioning...: @dpkBopanna… pic.twitter.com/G9croxFBP6

— TIMES NOW (@TimesNow) May 31, 2024