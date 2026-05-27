 పిల్లలు ఇంట్యూషన్ శక్తిని వెలికితీస్తే ఏమవుతుంది: రవిశంకర్‌
పిల్లలు ఇంట్యూషన్ శక్తిని వెలికితీస్తే ఏమవుతుంది: రవిశంకర్‌

May 27 2026 11:39 AM | Updated on May 27 2026 11:58 AM

బెంగళూరు:  ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంట్యూషన్ ప్రాసెస్‌లో భాగంగా ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక గురువు రవిశంకర్ 11వేల మంది పిల్లలతో ఉత్సాహభరితంగా సంభాషించారు. దేశంలో అంతఃప్రజ్ఞ శక్తిని అత్యంత విస్తృతంగా, అసాధారణంగా ప్రదర్శించిన కార్యక్రమాలలో ఒకటిగా ఈ వేడుక నిలిచింది. పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్‌లో ఒకేచోట చేరి, వినోదం, ధ్యానం, మానవ సామర్థ్యాల అద్భుత ప్రదర్శనను అపూర్వ స్థాయిలో ఆవిష్కరించారు.

ఈ మహా కార్యక్రమంలో పిల్లలు కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని చదవడం, అంతఃప్రజ్ఞ ఆధారిత ఆటలు, జ్ఞాపకశక్తి కార్యకలాపాలు, వేగవంతమైన నమూనా గుర్తింపు వ్యాయామాలు, కళ్లకు గంతలు కట్టి టిక్-టాక్-టో ఆడటం, చిత్రాలను కాపీ చేయడం వంటి అనేక సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించారు. అయితే అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిన ముఖ్య ఘట్టం ఏమిటంటే 50 మంది పిల్లలు ఆశ్రమ ప్రాంగణంలోని వంకరలు, మలుపుల మధ్య కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని సైకిల్ తొక్కడం. ఇవన్నీ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంట్యూషన్ ప్రాసెస్‌లో నేర్పే పద్ధతులను క్రమంగా అభ్యాసం చేసిన తర్వాత సాధ్యమయ్యాయి. ఈ దృశ్యాలు ఎంత మాయాజాలంలా కనిపించినా, ఇవన్నీ కేంద్రీకృత అవగాహన, ధ్యానం, శ్వాసాభ్యాసాలు, భావోద్వేగ సమతుల్యత, మరియు మెరుగైన గ్రహణశక్తి ద్వారా మనలోని అంతఃప్రజ్ఞ శక్తిని మళ్లీ మేల్కొలపడం వల్ల వచ్చిన ఫలితాలే.

ఈ కార్యక్రమం మానవ చైతన్యంలోని ఇంకా పూర్తిగా అన్వేషించని రంగాలపై ఉపాధ్యాయులు, శాస్త్రవేత్తలు, మనోవిజ్ఞాన నిపుణులు, తల్లిదండ్రులు మరియు మీడియా వర్గాల్లో విశేష ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. ఈ సందర్భంగా రవిశంకర్‌ మాట్లాడుతూ.. పిల్లలకు ఇలాంటి విజ్ఞానాన్ని అందించడం ద్వారా మీరు చరిత్ర సృష్టిస్తూ, మానవ పరిణామ క్రమంలో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. కృత్రిమ మేధస్సు (Artificial Intelligence) యుగంలో, మేము పరిపూర్ణ మేధస్సును (Absolute Intelligence) పెంపొందిస్తున్నాం. ఈ ఉద్యమంలో భాగమైన ప్రతి తల్లిదండ్రులు అభినందనీయులు. మీరు ఈ ప్రపంచంలోని నిజమైన ప్రతిభావంతులు. భవిష్యత్తు ఇక్కడే రూపుదిద్దుకుంటోంది. శాస్త్రవేత్తలు, కళాకారులు, వివిధ రంగాల వారు మీరు చూపిస్తున్న సామర్థ్యాలను చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆ అద్భుతానికి మీరు సృష్టికర్తలు’ అని పేర్కొన్నారు.

