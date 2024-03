గువహతి: ఐసిస్‌ ఉగ్రవాద సంస్థలో చేరతానని సోషల్‌ మీడియాలో ప్రకటించడంతో పాటు ఈ మెయిల్స్‌ చేసిన ఐఐటీ గువహతి విద్యార్థిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు పెట్టిన తర్వాత ఆ విద్యార్థి ఎక్కడికెళ్లాడో ఆజూకీ తెలియలేదు. తర్వాత పోలీసులు గాలించి అస్సాంలోని కమ్రుప్‌ జిల్లాలో అతడిని పట్టుకున్నారు.

ఐసిస్‌ ఇండియా చీఫ్‌ హరిస్‌ ఫరూకీ అలియాస్‌ హరీష్‌ అజ్మల్‌ ఫరూకీ అతని అనుచరుడు అనురాగ్‌ సింగ్‌ అలియాస్‌ రెహాన్‌​ అస్సాంలోని ధుబ్రిలో అరెస్టయిన నాలుగు రోజుల తర్వాత మిస్సైన విద్యార్థి ఆజూకీని పోలీసులు కనుగొనడం గమనార్హం. ‘ విద్యార్థి పంపిన మెయిల్స్‌ నిజమైనవేనని ధృవీకరించుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించాం.

ట్రావెలింగ్‌లో ఉండగా ఆ విద్యార్థిని పట్టుకున్నాం. అరెస్టు చేసి ప్రాథమికంగా విచారించాం. చట్ట ప్రకారం అతడిపై చర్యలు తీసుకుంటాం. ఐసిస్‌ నల్ల జెండాతో పాటు ఐసిస్‌ మనుస్క్రిప్ట్ విద్యార్థి హాస్టల్‌ రూమ్‌లో దొరికింది. విద్యార్థి డిల్లీలోని ఓక్లాకు చెందినవాడు’అని అస్సాం పోలీసులు తెలిపారు.

Reference @IITGuwahati student pledging allegiance to ISIS - the said student has been detained while travelling and further lawful follow up would take place. @assampolice @CMOfficeAssam @HMOIndia

