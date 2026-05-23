 రోజ్‌గార్ మేళా: 51 వేల మందికి నియామక పత్రాలు అందజేత | PM Modi Empowers Youth Over 51000 Join Government Service at 19th Rozgar Mela
రోజ్‌గార్ మేళా: 51 వేల మందికి నియామక పత్రాలు అందజేత

May 23 2026 12:50 PM | Updated on May 23 2026 12:55 PM

PM Modi Empowers Youth Over 51000 Join Government Service at 19th Rozgar Mela

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా యువతకు ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక ‘రోజ్‌గార్ మేళా’ మరోసారి విజయవంతమైంది. 19వ విడత మేళాలో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శనివారం  51,000 మందికి పైగా అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలను అందజేశారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో, దేశవ్యాప్తంగా 47 కేంద్రాల్లో ఈ నియామక పర్వం అత్యంత ఉత్సాహంగా సాగింది.

ముఖ్యమైన ప్రభుత్వ విభాగాల్లో కొలువులు
ఎంపికైన అభ్యర్థులు రైల్వేలు, హోం వ్యవహారాలు, ఆరోగ్యం, కుటుంబ సంక్షేమం, ఉన్నత విద్య, ఆర్థిక సేవల వంటి కీలక కేంద్ర ప్రభుత్వ శాఖల్లో బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన అభ్యర్థులు ఈ నియామక ప్రక్రియ ద్వారా ప్రభుత్వ సేవల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. యువత సాధికారత, ఉపాధి కల్పనపై ప్రభుత్వానికి ఉన్న చిత్తశుద్ధికి ఈ నియామకాలు నిదర్శనమని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

యువత భవిష్యత్తుకు భరోసా
నియామక పత్రాల పంపిణీ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ, యువత ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని అన్నారు. క్రమం తప్పకుండా చేపడుతున్న ఇటువంటి నియామక డ్రైవ్‌ల ద్వారా లక్షలాది మందికి స్థిరమైన ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయని ఆయన వివరించారు. దేశ నిర్మాణంలో యువత పాత్ర కీలకమని, వారి నైపుణ్యాలకు అనుగుణంగా అవకాశాలు కల్పించడం తమ బాధ్యతని ప్రధాని పునరుద్ఘాటించారు.

12 లక్షల మైలురాయి దిశగా..
కేంద్రం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన రోజ్‌గార్ మేళా కార్యక్రమం నియామక ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైన నాటి నుండి ఇప్పటి వరకు జరిగిన 18 మేళాల ద్వారా దాదాపు 12 లక్షల మందికి నియామక పత్రాలు అందజేశామని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ప్రభుత్వ రంగంలో ఖాళీలను భర్తీ చేయడంతో పాటు, యువతకు భరోసా ఇవ్వడమే ఈ కార్యక్రమ ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని పేర్కొంది.

