పండరీపురం: బక్రీద్ త్యాగాన్ని వాయిదా వేసిన ముస్లింలు!

పండరీపురం: మహారాష్ట్రలోని సుప్రసిద్ధ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం పండరీపురంలో మత సామరస్యానికి నిదర్శనంగా నిలిచే ఒక అద్భుత ఘట్టం కనిపించింది. ఈ ఏడాది బక్రీద్ పండుగ, అత్యంత పవిత్రమైన ‘అధిక మాస ఏకాదశి’ ఒకే రోజు రావడంతో, అక్కడి ముస్లిం సోదరులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. భక్తుల మనోభావాలను గౌరవిస్తూ, బక్రీద్ నాటి మేక బలి సంప్రదాయాన్ని వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించి, అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు.
సామరస్యానికి పెద్దపీట
పండరీపురం అంటేనే విఠలుని భక్తులకు నిలయం. ఏటా లక్షలాది మంది భక్తులు ఇక్కడికి తరలివస్తుంటారు. ఈసారి ఏకాదశి, బక్రీద్ కలిసి రావడంతో, ఏకాదశి వేడుకలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకూడదని, హిందూ భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతినకూడదని ముస్లిం కమ్యూనిటీ సభ్యులు ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించుకున్నారు. తరతరాలుగా ఈ ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న సోదరభావాన్ని కాపాడుకోవడమే తమ లక్ష్యమని వారు తెలిపారు.
భక్తుల రాకను దృష్టిలో ఉంచుకుని...
ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చే ఈ అధిక మాస ఏకాదశికి భారీ స్థాయిలో భక్తులు తరలివస్తారు. ఆ రోజున నగరంలో నెలకొనే ఆధ్యాత్మిక వాతావరణానికి ఎలాంటి భంగం కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో, తాము చేయాల్సిన త్యాగ కార్యక్రమాన్ని కొన్ని రోజుల పాటు వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించినట్లు స్థానిక ముస్లిం ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.
తరతరాల అనుబంధం
పండరీపురంలోని ముస్లింలకు, స్థానిక ఆలయ సంస్కృతికి మధ్య దశాబ్దాల అనుబంధం ఉంది. విఠలుని భక్తులపై, ఆ క్షేత్రంపై తమకు అమితమైన గౌరవం ఉందని, గతంలో కూడా ఇలాంటి సందర్భాలు ఎదురైనప్పుడు ఇదే విధమైన సంయమనం పాటించామని వారు గుర్తు చేశారు. ఏ మతం వారైనా మరొకరి ఆచారాలను గౌరవించినప్పుడే, మతసామరస్యం వెల్లివిరుస్తుందని ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది.
