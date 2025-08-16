 ముంబైలో వర్ష బీభత్సం.. కొండచరియలు విరిగిపడి ఇద్దరు మృతి | Mumbai Rains 2 Dead in Landslide | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ముంబైలో వర్ష బీభత్సం.. కొండచరియలు విరిగిపడి ఇద్దరు మృతి

Aug 16 2025 8:51 AM | Updated on Aug 16 2025 8:52 AM

Mumbai Rains 2 Dead in Landslide

ముంబై: మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో ఈరోజు(శనివారం) తెల్లవారుజాము నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ)నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఉదయం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం కారణంగా నగరంలోని అనేక ప్రాంతాలు తీవ్ర జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి.
 

భారీ వర్షాల కారణంగా విఖ్రోలి వెస్ట్‌ సమీపంలోని కొండచరియలు విరిగిపడగా, ఇద్దరు మృతి చెందారు. ఈ ఘటనలో మరో ఇద్దరు గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారు ప్రస్తుతం రాజవాడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.  వాతావరణ శాఖ భారీ వర్షాల హెచ్చరిక జారీచేసినందున ప్రజలు అనవసరమైన ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని ముంబై పోలీసులు కోరారు.

‘ముంబైలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోయిందనే రిపోర్టులు వస్తున్నాయి.  బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.  ముంబై పోలీసులు ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు’అని ముంబై పోలీసులు ‘ఎక్స్‌’లో తెలిపారు.

భారత వాతావరణ శాఖ ముంబై, థానే, పాల్ఘర్‌లలో భారీ వర్షాలు కురియనున్నాయని హెచ్చిరించింది. పాల్ఘర్‌లో ఆగస్టు 19 వరకు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. కాగా భారీ వర్షాల కారణంగా నగరంలోని వాషి, కింగ్స్ సర్కిల్, గాంధీ మార్కెట్, అంధేరి, కుర్లా, చెంబూర్ తదితర ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి.

రైల్వే ట్రాక్‌లు నీటితో నిండిపోయాయి. ప్రజలు అనవసరమైన ప్రయాణాలను మానుకోవాలని బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (బీఎంసీ) సూచించింది.
కాగా గురువారం ముంబైలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. భారత వాతావరణ శాఖ కొలాబా అబ్జర్వేటరీ వద్ద 53 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైందని తెలిపింది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

భీమవరం టాకీస్ పై ఒకేసారి 15 చిత్రాలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 2

దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా కృష్ణాష్టమి వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : పార్శీల నూతన సంవత్సర వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 4

సైమా అవార్డ్స్ ప్రెస్‌మీట్‌లో మెరిసిన హీరోయిన్ 'వేదిక' (ఫొటోలు)
photo 5

మంచి నిద్ర కోసం..ఏడు చిట్కాలు..!

Video

View all
Kadapa MLA Madhavi Reddy Angry On Collector Aditi Singh 1
Video_icon

ఛీఛీ..కుర్చీ కోసం ఇంత చీప్ గా బిహేవ్ చేస్తారా
Jr NTR Creating Records In Bollywood 2
Video_icon

బాలీవుడ్ లో ఎన్టీఆర్ క్రేజ్..
YSRCP Satish Reddy Slams TDP Attacks On MLC Ramesh Yadav 3
Video_icon

ఇప్పటికీ మా వాళ్లు ఆసుపత్రిలోనే ఉన్నారు
KSR Comment On Chandrababu Government Free Bus Scheme 4
Video_icon

KSR Comment: ఒక్క హామీ..100 కండిషన్లు.. పోయాం మోసం
Police And TDP Leaders Together Killed A Pregnant Woman In Kalyandurg 5
Video_icon

సంచలన ఆడియో.. పోలీసులు, టీడీపీ నేతలే నన్ను చంపేశారు..
Advertisement
 