Sakshi News home page

Trending News:

జిలేబీ రేటు వింటే ఫ్యూజులు అవుట్!

Apr 4 2026 9:47 AM | Updated on Apr 4 2026 9:53 AM

ఇండోర్‌: పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధ జ్వాలలు ఆహార ప్రియుల కడుపు కొడుతున్నాయి. మధ్యప్రదేశ్‌లో ఇండోర్‌ అనగానే నోరూరించే పోహా, జిలేబీలు గుర్తుకు వస్తాయి. అయితే ఇవి ఇప్పుడు సామాన్యులకు భారంగా మారాయి. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల నేపధ్యంలో కమర్షియల్ ఎల్పీజీ (ఎల్‌పీజీ) సరఫరా నిలిచిపోవడంతో, ఇక్కడి హోటల్ యజమానులు సంక్షోభంలో కూరుకుపోయారు. గ్యాస్ కొరత కారణంగా తినుబండారాల ధరలు అమాంతం పెరగడంతో అటు వ్యాపారులు, ఇటు కస్టమర్లు బెంబేలెత్తుతున్నారు.

ఆకాశాన్నంటుతున్న సిలిండర్ ధరలు
పశ్చిమాసియా ఘర్షణల ప్రభావంతో కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా అస్తవ్యస్తమైంది. గతంలో రూ. 2,200 ఉన్న సిలిండర్ ధర ప్రస్తుతం రూ. 3,500 నుంచి రూ. 4,000 వరకు పలుకుతోందని వ్యాపారులు వాపోతున్నారు. చిన్న సిలిండర్ల ధర కూడా రూ. 2,500కు చేరింది. గ్యాస్ దొరక్క కొందరు బ్లాక్ మార్కెట్‌ను ఆశ్రయిస్తుంటే, మరికొందరు బొగ్గు పొయ్యిలు, కట్టెల పొయ్యిలు, డీజిల్ బర్నర్లు, ఇండక్షన్ స్టవ్‌ల వైపు మళ్లుతున్నారు.

తగ్గుతున్న గిరాకీ.. పెరిగిన భారం
వ్యాపారం దాదాపు 40 శాతం మేర పడిపోయిందని హోటల్ యజమాని శ్యామ్ లాల్ ధక్కడ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ‘సరుకుల ధరలు పెరగడంతో వంటకాల రేట్లు పెంచక తప్పడం లేదు. గతంలో రూ.100 ఉన్న జిలేజీ ప్లేట్ ఇప్పుడు రూ. 120కి చేరింది. ఇది  కస్టమర్లపై ప్రభావం చూపుతోంది’ అని ఆయన పేర్కొన్నారు. మరో వ్యాపారి అర్జున్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, సిలిండర్ల లభ్యత లేకపోవడంతో స్నాక్స్ ధరలను పెంచామని, దీనివల్ల కస్టమర్ల రాక తగ్గిపోయిందని అన్నారు.

జేబు ఖాళీ అవుతోందంటున్న కస్టమర్లు
ప్రతి ఐటమ్‌పై రూ. 2 నుంచి రూ. 5 వరకు ధర పెరగడం సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పెడుతోంది. ‘ధరలు పెరగడమే కాకుండా, హోటళ్లలో చాలా ఐటమ్స్ దొరకడం లేదు. గ్యాస్ వినియోగం ఎక్కువగా ఉండే వంటకాలను చేయడం ఆపివేశామని హోటల్ సిబ్బంది చెబుతున్నారు’ అని అనురాధ అనే కస్టమర్ తన ఇబ్బందిని వివరించారు. పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు చక్కబడి, ఇంధన సరఫరా సాధారణ స్థితికి వస్తే తప్ప  హోటల్ రంగం కోలుకునేలా లేదు. 

ఇది కూడా చదవండి: ఏఐతో వ్యాక్సిన్ రెడీ.. జీవ ఆయుధాల ముప్పు తప్పదా?
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. రష్మిక చిన్నప్పటి క్యూట్‌ ఫోటోలు
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 05-12)
photo 4

ఉప్పల్‌లో క్రికెట్‌ ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 5

చిరు, దిల్‌రాజు భార్యలు అతిథులుగా కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Nagarjuna Yadav Open Challenge To ABN Radhakrishna 1
Video_icon

నువ్వు ఏడ్చే రోజు దగ్గర్లోనే ఉంది.. ABN రాధాకృష్ణను ఏకిపారేసిన నాగార్జున యాదవ్
Clash Between Two Teams While Playing Cricket 2
Video_icon

విశాఖ జిల్లాలో యువకుడి ప్రాణం తీసిన క్రికెట్
TJR Sudhakar Babu Reacts On Ayyanna Patrudu Slaps Dalit Man In Public 3
Video_icon

దళితుడుపై చెయ్యి చేసుకున్నాడు.. అయ్యన్నపాత్రుడు చెంప చెళ్లుమనిపించిన సుధాకర్ బాబు
Perni Nani Emotional Words On His Father Krishna Murthy 4
Video_icon

నా తండ్రిని నేను చంపుకుంటానా.. పేర్ని నాని ఎమోషనల్
House Catches Fire In Duvvada Vishaka District 5
Video_icon

దువ్వాడలో దారుణం.. మహిళ ఇంటికి నిప్పు పెట్టిన దుండగుడు
Advertisement
 