 సినిమా స్టైల్‌లో జైలు నుంచి ఎగ్జిట్‌ ఇచ్చిన జీవితఖైదీ | Life Convict Walked Out Of Bengaluru Jail Using Fake Court Order 8 Years Ago | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సినిమా స్టైల్‌లో జైలు నుంచి ఎగ్జిట్‌ ఇచ్చిన జీవితఖైదీ

May 25 2026 10:01 AM | Updated on May 25 2026 10:01 AM

Life Convict Walked Out Of Bengaluru Jail Using Fake Court Order 8 Years Ago

బెంగళూరు: ఏకంగా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలంటూ నకిలీ ఉత్తర్వులను చూపి ఓ ఖైదీ దర్జాగా విడుదలయ్యాడు. 8 ఏళ్ల తరువాత ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. తమిళనాడుకు చెందిన జీవితఖైదీ శంకర్‌ ఆర్ముగం కథ ఇది. 2001లో బెంగళూరు వద్ద  శంకర్‌ ఆర్ముగం ముఠా ఓ వ్యక్తిని కిడ్నాప్, హత్య చేసింది. ఈ కేసు సుదీర్ఘ విచారణ  తరువాత బెంగళూరు ఫాస్ట్‌ ట్రాక్‌ కోర్టు శంకర్‌ ఆర్ముగంకు యావజ్జీవిత శిక్ష విధిస్తూ తీర్పు నిచ్చింది. 

దీంతో బెంగళూరు పరప్పన అగ్రహార సెంట్రల్‌ జైలుకు తరలించారు. జైలులో నుంచి బయటకు రావడానికి  ఓ పథకం వేశాడు. అనారోగ్య కారణాల వల్ల విడుదల చేయాలంటూ సుప్రీంకోర్టు ముద్ర, సంతకం ఉన్న నకిలీ రికార్డులను సృష్టించాడు. 2018 నవంబరు 13న రూ.10 వేల చలానా కట్టి కుటుంబ సభ్యులు అధికారులకు చెల్లించి నకిలీ సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులను చూపించారు. అధికారులు నిజమే అనుకుని అతనిని విడుదల చేశారు.  

ఆకాశవాణి లేఖతో తెలిసింది  
ఇటీవల జైళ్ల శాఖ డీజీపీకి గుర్తుతెలియని లేఖ వచ్చింది. శంకర్‌ ఆర్ముగం నకిలీ రికార్డుల గురించి ప్రస్తావించారు. దీంతో జైలు అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. సుప్రీంకోర్టు నుంచి అలాంటి విడుదల ఆదేశాలు రాలేదని స్పష్టమైంది. దీంతో అతని మీద స్థానిక పోలీసులకు జైలు అధికారులు ఫిర్యాదు చేయగా, గాలింపు చేపట్టారు. సుప్రీం ఉత్తర్వులు అనగానే ఖైదీని ఎలా విడుదల చేశారు, ఇందులో జైలు అధికారులు కుమ్మక్కయ్యారా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేపడుతున్నామని జైలుశాఖ అధికారులు తెలిపారు.    

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

యాదగిరిగుట్టకు పోటెత్తిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 2

విజయవాడలో గాలివాన బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ : అందమా.. అందుమా.. (ఫొటోలు)
photo 4

మృణాల్‌ని ఇంత అందంగా చూసుండరేమో! (ఫొటోలు)
photo 5

'పాటశాల' ఈవెంట్‌లో మంచు మనోజ్ ఫ్యామిలీ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Amaravati Farmers Protest Against Chandrababu Government 1
Video_icon

కూటమి ప్రభుత్వంపై కోర్టుకు వెళతాం.. అమరావతి రైతులు సంచలన నిర్ణయం
Fire Breaks Out On Tadepalli Hill In Guntur District 2
Video_icon

ఉండవల్లి కొండకు నిప్పు పెట్టిన ఆకతాయిలు
Janasena Leader Sensational Comments Minister Kollu Ravindra 3
Video_icon

బొచ్చులో పార్టీ.. మీకేంటి నొప్పి.. కొల్లు రవీంద్రపై జనసేన నేత ఆగ్రహం

AP Government High Alert On Ebola Virus 4
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న మరో మహమ్మారి? APలో హై అలర్ట్
Man Shoot His Family Members In Haryana 5
Video_icon

కుటుంబ సభ్యులపై యువకుడి కాల్పులు.. షాకింగ్ వీడియో

Advertisement
 