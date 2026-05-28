కర్ణాటకలో నాయకత్వ మార్పునకు ఎట్టకేలకు రంగం సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య రాజీనామా చేయనున్నట్లు రాజకీయ వర్గాల సమాచారం. ఇలాంటి తరుణంలో కర్ణాటకలో బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్లో ఏం జరుగుతుందోనన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.
నేడు కర్ణాటక సీఎం పదవికి సిద్ధరామయ్య రాజీనామా
ఎల్లుండి ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం
కాసేపట్లో మంత్రివర్గ సహచరులతో బ్రేక్ ఫాస్ట్ మీటింగ్
హాజరుకానున్న డీకే శివకుమార్
రాజ్యసభ సీటు నిరాకరించిన సిద్ధరామయ్య
మరో రెండేళ్లు ఎమ్మెల్యేగానే కొనసాగుతానని అధిష్టానానికి వెల్లడి
జాతీయ రాజకీయాలపై ఆసక్తి లేదని స్పష్టం చేసిన సిద్ధరామయ్య
మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు రాజీనామా సమర్పించనున్న సిద్ధరామయ్య
అధికారికంగా కాంగ్రెస్ శాసనసభ పక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయలేదని వెల్లడించిన ఏఐసీసీ వ్యవహారాల ఇంచార్జ్ సూర్జేవాలా.
- సీఎం పదవి నుంచి వైదొలుగనున్న నేపథ్యంలో సిద్ధరామయ్యకు కాంగ్రెస్ రాజ్యసభ సీటు ఆఫర్
- ఎంపీగా బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు సిద్ధంగా లేనన్న సిద్ధరామయ్య
- జాతీయ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లకుండా.. మరో రెండేళ్లపాటు ఎమ్మెల్యేగానే కొనసాగాలని నిర్ణయం.