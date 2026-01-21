 ఐఐటీలో మరో విషాదం.. ఆ ఘటన మరువక ముందే.. | IIT Kanpur PhD scholar dies on campus | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఐఐటీలో మరో విషాదం.. ఆ ఘటన మరువక ముందే..

Jan 21 2026 10:56 AM | Updated on Jan 21 2026 11:00 AM

IIT Kanpur PhD scholar dies on campus

కాన్పూర్‌: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఐఐటీ కాన్పూర్‌లో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. క్యాంపస్‌లో గల ఒక  భవనంలోని ఆరో అంతస్తు నుంచి దూకి 25 ఏళ్ల పీహెచ్‌డీ విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. కేవలం 23 రోజుల వ్యవధిలోనే ఈ ప్రతిష్టాత్మక విద్యాసంస్థలో ఇది రెండో ఆత్మహత్య కావడం విద్యార్థులను, అధ్యాపకులను  ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.

ఎర్త్ సైన్సెస్ విభాగంలో పరిశోధక విద్యార్థిగా ఉన్న రామ్‌స్వరూప్ ఇష్రామ్ బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే బాధితుడిని ఒక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించగా, అప్పటికే అతను మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. రాజస్థాన్‌లోని చురు జిల్లాకు చెందిన రామ్‌స్వరూప్ ఇష్రామ్, ఐఐటీ క్యాంపస్‌లోని న్యూ ఎస్‌బిఆర్‌ఏ రెసిడెన్షియల్ బ్లాక్‌లో ఉన్న ఏఏ-21 అపార్ట్‌మెంట్‌లో నివాసం ఉంటున్నారు. భార్య మంజు, మూడేళ్ల కుమార్తెతో అతనితోపాటు ఉంటున్నారు.

మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం కోసం తరలించామని, తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నదని పోలీసులు తెలిపారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే కళ్యాణ్‌పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ బృందాలు, ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆధారాలు సేకరించారు. ప్రాథమిక విచారణలో మృతుడు గత కొంతకాలంగా తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడితో బాధపడుతున్నట్లు తెలిసింది. గతంలో ఆయన పలుమార్లు కౌన్సెలింగ్ కూడా తీసుకున్నారని డీసీపీ ఎస్.ఎం. ఖాసిం అబిది వెల్లడించారు.

ఈ ఘటనపై విచారణలో భాగంగా మృతుని భార్యను పోలీసులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఐఐటీ కాన్పూర్ డైరెక్టర్ మనీంద్ర అగర్వాల్ ఈ ఘటనపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. కాగా ఐఐటీ కాన్పూర్‌లో వరుస ఆత్మహత్యలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. అంతకుముందు 2025, డిసెంబర్ 29న బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థి జై సింగ్ మీనా తన హాస్టల్ గదిలో విగతజీవిగా కనిపించారు. రాజస్థాన్‌లోని అజ్మీర్‌కు చెందిన మీనా, బయోలాజికల్ సైన్సెస్ అండ్ బయో ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్నారు. ఈ-బ్లాక్ హాస్టల్‌లోని గది నంబర్ 148లో సీలింగ్ ఫ్యాన్‌కు ఉరివేసుకుని మీనా ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన మరువక ముందే మరో విద్యార్థి బలవన్మరణానికి పాల్పడటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. 

ఇది కూడా చదవండి: మందులకు ఏఐ సాయం.. ‘ఎయిమ్స్‌’ తీవ్ర హెచ్చరిక

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ట్రెండింగ్‌లో హీరోయిన్ అసిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

గ్లామరస్ అను ఇమ్మాన్యుయేల్.. ఇప్పుడు ఏం చేస్తోంది? (ఫొటోలు)
photo 3

నిర్మాత రమేష్ తౌరానీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్...మెరిసిన తారలు (ఫొటోలు)
photo 4

సీతాకల్యాణం చేసిన 'బిగ్‌బాస్' ప్రియాంక సింగ్ (ఫొటోలు)
photo 5

2016లో సారా టెండుల్కర్‌ ఇలా.. పోస్ట్‌ వైరల్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Heavy Army Vehicle Accident In Tirumalagiri Hyderabad 1
Video_icon

ఆర్మీ వాహనం బీభత్సం.. చక్రాల కింద విద్యార్థి నుజ్జు నుజ్జు
Next Week Prabhas Salaar 2 Teaser Will Release 2
Video_icon

ఆరోజే సలార్ 2 టీజర్.. సోషల్ మీడియా ఎరుపెక్కాలా..
Visakha Women Leaders Protest Against Chandrababu Govt 3
Video_icon

చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై విశాఖలో మహిళలు నిరసన
Analyst Purushotham Reddy About Lokesh Davos Tour 4
Video_icon

టీమ్ 11 తో జగన్ గేమ్.. లోకేష్ లో భయం స్టార్ట్
Three Buses Accident Near Diwan Cheruvu In Rajahmundry 5
Video_icon

గేదెను తప్పించబోయి.. మూడు బస్సులు ఢీ
Advertisement
 