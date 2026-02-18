 భారత విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. మాక్రాన్‌ కీలక ప్రకటన | France Macron big announcement for Indian students visa norms | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. మాక్రాన్‌ కీలక ప్రకటన

Feb 18 2026 9:00 PM | Updated on Feb 18 2026 9:08 PM

France Macron big announcement for Indian students visa norms

ఢిల్లీ: భారత విద్యార్థులకు ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్‌ శుభవార్త చెప్పారు. భారతీయ విద్యార్థుల కోసం వీసా, అడ్మిషన్​ ప్రక్రియను సరళీకరిస్తామని అన్నారు. అలాగే, 2030 నాటికి భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్యను ఏడాదికి 30,000కు పెంచడమే లక్ష్యంగా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

భారత్‌ పర్యటనలో భాగంగా బుధవారం ఢిల్లీలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి విద్య, శాస్త్రీయ సమావేశంలో ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు మాక్రాన్‌ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాక్రాన్​, కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డాతో కలిసి, 'ఇండో-ఫ్రెంచ్ క్యాంపస్ ఆన్ ఏఐ ఇన్ గ్లోబల్ హెల్త్'ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆల్ ఇండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (AIIMS) క్యాంపస్‌లో మాక్రాన్‌ మాట్లాడుతూ..‘రానున్న రోజుల్లో మా దేశానికి ఎక్కువ మంది భారతీయ విద్యార్థులను స్వాగతించాలనుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా, అలాగే ఫ్రెంచ్ విద్యార్థులు కూడా భారత్‌కు రావాలని కోరుకుంటున్నాం. ప్రస్తుతానికి భారత్​ నుంచి ఫ్రాన్స్ వచ్చే విద్యార్థుల సంఖ్య 10వేలుగా ఉంది. ఆ సంఖ్యను 2030 నాటికి 30,000లకు పెంచాలని ప్రధాని మోదీతో చర్చించాను.

ఫ్రాన్స్ వైపు నుంచి మేము అడ్మిషన్ల ప్రక్రియను, వీసా విధానాన్ని సరళీకరిస్తాం. విద్యార్థుల అంచనాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రక్రియలను మరింత ఆచరణాత్మకంగా మారుస్తాం అని వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే ఫ్రాన్స్‌లో ఇంగ్లీష్ మాధ్యమంలో బోధించే కోర్సులను పెంచుతామని మాక్రాన్‌ ప్రకటించారు. ‘మా వద్ద ఉత్తమ బోధన సదుపాయాలు ఉన్నాయి. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన పరిశోధనా కేంద్రాలు ఉన్నాయి. విద్యార్థులకు ఆంగ్లంలో కూడా విభిన్న కోర్సులు అందిస్తాం. ఉన్నత విద్యలో వారికి అవసరమైన అన్ని విధాల సహాయ, సహకారాలను అందిస్తాం’ అని హామీ ఇచ్చారు.

ఇదే సమయంలో రక్షణ రంగంలో సాంకేతిక బదిలీపై కూడా మాక్రాన్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. జలాంతర్గాములు, రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు, ఐదో తరం విమానాల ఇంజన్లు ఇలా అనేక రంగాలలో ఫ్రాన్స్ భారత్‌తో కలిసి పని చేస్తోందని తెలిపారు. ఈ రంగంలో సాంకేతిక బదిలీని తాము కూడా విశ్వసిస్తామని చెప్పారు. అయితే, ఈ అంశాన్ని తాము కూడా ప్రతిపాదించినట్లు మాక్రాన్‌ చెప్పుకొచ్చారు. దీంతో పాటు అంతరిక్ష రంగం వంటి అనేక ఇతర విషయాల్లోనూ ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు కొన్నేళ్లుగా అద్భుతంగా కొనసాగుతున్నాయని అన్నారు. అందుకే జూలైలో తాము ఫ్రాన్స్‌లో నిర్వహించబోయే అంతరిక్ష రంగ సదస్సుకు భారత్‌ను ఆహ్వానించామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కోలీవుడ్‌ కపుల్‌ జంటగా మరకతమణి 2 (ఫోటోలు)
photo 2

ఉంగరాల జుట్టుతో ఎపిక్‌ హీరోయిన్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

ప్రియమైన భార్యతో 12th ఫెయిల్‌ మూవీ హీరో (ఫోటోలు)
photo 4

పెళ్లిరోజున తిరుమలలో యాంకర్‌ లాస్య దంపతులు (ఫోటోలు)
photo 5

హీరో సత్యదేవ్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu Warning To Chandrababu and Nara Lokesh 1
Video_icon

నా పెళ్ళాం.. బిడ్డలని తరిమేశారు.. జైలు నుంచి రాగానే అంబటి మాస్ వార్నింగ్..
Supreme Court SENSATIONAL Verdict in Actress Prathyusha Case After 24 Years 2
Video_icon

Prathyusha case: 24 ఏళ్ల తర్వాత సుప్రీం సంచలన తీర్పు.. అసలేం జరిగిందంటే?

Balka Suman Arrested In Kyathampalle Mancherial 3
Video_icon

Mancherial: బాల్క సుమన్ అరెస్ట్.. క్యాతన్ పల్లిలో హై టెన్షన్
Ishan Kishan Marriage Updates 4
Video_icon

షాన్ కిషన్ పెళ్లిపై తాతయ్య గ్రీన్ సిగ్నల్.. తల్లి షాకింగ్ కామెంట్స్!
Advocates Shocking Comments On Ambati Rambabu illegal Cases 5
Video_icon

ఒక్క రోజు కూడా జైల్లో ఉండాల్సిన కేసు కాదు.. అంబటి విడుదలపై అడ్వకేట్ షాకింగ్ నిజాలు
Advertisement
 