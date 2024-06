న్యూఢిల్లీ, సాక్షి: విపరీతమైన ఉష్ణోగ్రతలు.. తీవ్ర ఉక్కపోతతో అల్లలాడిపోతున్న దేశ రాజధానిని.. వరుసగా రెండో రోజు వరుణుడు కరుణించాడు. గురువారం రాత్రి నుంచి నగరంలో వర్షం కురుస్తోంది. అయితే..

ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానతో నగరం జలమయంగా మారింది. పొద్దుపొద్దున్నే ట్రాఫిక్‌జామ్‌ కావడం, పలు కాలనీల్లో కార్లు, బైకులు నీట మునగడంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. మరో రెండు గంటలపాటు భారీ వర్షం కొనసాగుతుందని, అత్యవరం అయితేనే బయటకు రావాలని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది.

#WATCH | Waterlogging witnessed at several parts of Delhi following heavy rain (Visuals from Moti Bagh) pic.twitter.com/XLV1xs7YyW

#WATCH | A truck submerged as incessant rainfall causes severe waterlogging in parts of Delhi. (Visuals from Minto Road) pic.twitter.com/tc2DJQpSVX

వాన ధాటికి ఢిల్లీ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ టెర్మినల్‌-1 వద్ద పైకప్పు కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో కార్లు ధ్వంసం కాగా, ఆరుగురికి గాయాలైనట్లు ఢిల్లీ ఫైర్‌ సిబ్బంది తెలిపారు. ఉదయం 5.30గం. ప్రాంతంలో ఘటన జరిగిందని సమాచారం వచ్చిందని, వాళ్లను రక్షించి బయటకు తీసి ఆస్పత్రికి తరలించామని ఫైర్‌ విభాగం డైరెక్టర్‌ అతుల్‌ గార్గ్‌ తెలిపారు. రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ ఇంకా కొనసాగుతోందక్కడ.

మరోవైపు ఈ ఘటనసహాయక చర్యలను వ్యక్తిగతంగా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు ఎక్స్‌ ద్వారా తెలియజేశారు.

Personally monitoring the roof collapse incident at T1 Delhi Airport. First responders are working at site. Also advised the airlines to assist all affected passengers at T1. The injured have been evacuated to hospital. Rescue operations are still ongoing.

— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) June 28, 2024