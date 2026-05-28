 గుజరాత్‌లో ఎబోలా కలకలం.. ఐసోలేషన్‌కు నలుగురు | Ebola Scare In Gujarat, Congo Businessman And Contacts Isolated, Samples Sent For Testing And 3 Others Under Observation
గుజరాత్‌లో ఎబోలా కలకలం.. ఐసోలేషన్‌కు నలుగురు

May 28 2026 8:51 AM | Updated on May 28 2026 9:32 AM

Congo Businessman and Contacts Isolated, Samples Sent for Testing

గాంధీనగర్‌: గుజరాత్‌లో ఎబోలా వైరస్ కలకలం చోటుచేసుకుంది. కాంగో దేశానికి చెందిన 37 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త ఒకరు అస్వస్థతకు గురికావడంతో, అతనితో సన్నిహితంగా మెలిగిన మరో ముగ్గురిని అధికారులు అత్యవసరంగా ఐసోలేషన్ వార్డులకు తరలించారు. ప్రస్తుతం వీరి నమూనాలను పరీక్షల కోసం పూణే ల్యాబ్‌కు పంపినట్లు రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ప్రఫుల్ పాన్షేరియా వెల్లడించారు.

అనారోగ్యంతో వ్యాపారవేత్త
కొద్దిరోజుల క్రితం కాంగో నుండి ముంబైకి చేరుకున్న సదరు వ్యాపారవేత్త, ఆ తర్వాత వడోదరకు వచ్చారు. అక్కడ అతనికి జ్వరం రావడంతో వడోదరలోని బ్యాంకర్ ఆసుపత్రిలో చేరారు. ముందస్తు జాగ్రత్తగా అతడిని అహ్మదాబాద్‌లోని సివిల్ ఆసుపత్రికి తరలించి, ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఎబోలా వార్డులో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అతని ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, భయపడాల్సిన అవసరం లేదని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

అప్రమత్తమైన యంత్రాంగం
వ్యాపారవేత్తతో సన్నిహితంగా ఉన్న ముగ్గురు వ్యక్తులను గుర్తించిన అధికారులు, వారిని కూడా వెంటనే ఎస్‌విపి ఆసుపత్రిలో ఐసోలేషన్‌లో ఉంచారు. ఆ వ్యక్తులకు ఎటువంటి లక్షణాలు లేనప్పటికీ, పది నుండి పదకొండు రోజుల పాటు వారిని పర్యవేక్షించనున్నారు. ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఎబోలా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో, అహ్మదాబాద్ విమానాశ్రయంలో అప్రమత్తమైన అధికారులు, ఆయా దేశాల నుండి వచ్చే ప్రయాణికులను తనిఖీ చేస్తున్నారు.

వదంతులను నమ్మవద్దు
భారత్‌లో కానీ, గుజరాత్‌లో కానీ ఇప్పటివరకు ఒక్క ఎబోలా కేసు కూడా నిర్ధారణ కాలేదని వైద్య అధికారులు స్పష్టం చేశారు. గతంలో కూడా ఇలాంటి అనుమానిత కేసు నమోదైనప్పుడు పరీక్షల్లో నెగటివ్ వచ్చిందని తెలిపారు. ప్రజలు ఎటువంటి వదంతులను నమ్మవద్దని, జ్వరం, దగ్గు వంటి లక్షణాలు ఉన్నవారు వెంటనే సమీపంలోని ఆరోగ్య కేంద్రాలను సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు.

