జనగణన 2027కు క్యాబినెట్‌ ఆమోదం, రెండు దశల్లో

న్యూఢిల్లీ, సాక్షి : కేంద్ర మంత్రివర్గం భారత జనాభా లెక్కలు 2027 (డిసెంబర్ 12న) నిర్వహణకు ఆమోదం తెలిపింది. దీని కోసం రూ. 11,718.24 కోట్ల ఖర్చు చేయనుంది. ఇది చాలా కాలం తర్వాత దేశంలోనే అతిపెద్ద పరిపాలనా , గణాంక ప్రక్రియగా నిలవనుంది.
జనాభా లెక్కింపు రెండు దశల్లో నిర్వహించబడుతుంది. గృహాల జాబితా ,గృహ గణన 2026 ఏప్రిల్ నుండి సెప్టెంబర్ 6 వరకు జరుగుతుంది, తరువాత రెండో దశ ఫిబ్రవరి 2027లో జనాభా గణన (PE) జరుగుతుంది. లడఖ్ , మంచుతో కప్పబడే, జమ్మూ & కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్లోని సమకాలిక ప్రాంతాలకు, PE సెప్టెంబర్ 2026లో నిర్వహించబడుతుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
తొలిపూర్తి డిజిటల్ జనాభా లెక్కలు
2027లో జరగబోయే జనగణనన పూర్తిగా డిజిటల్ విధానంలో ఉంటుంది. ఆండ్రాయిడ్, iOSలో మొబైల్ అప్లికేషన్ల ద్వారా డేటా సేకరణ ఉంటుంది. జనాభా లెక్కల నిర్వహణ & పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ (CMMS) రియల్ టైమ్లో కార్యకలాపాలను ట్రాక్ చేస్తుంది.అయితే గృహాల జాబితా బ్లాక్ (HLB) క్రియేటర్ వెబ్-మ్యాప్ సాధనం క్షేత్ర పర్యవేక్షణకు మద్దతు ఇస్తుంది. ప్రజలు స్వీయ-గణన చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
2వ దశలో కులాల డేటా
ఈసారి జనగణనలో కులం ఆధారిత గణనను కూడా చేర్చారు. రాజకీయ వ్యవహారాల క్యాబినెట్ కమిటీ ఏప్రిల్ 30, 2025న కుల గణనను చేర్చాలని నిర్ణయించింది. దీని ప్రకారం, రెండవ దశ అయిన జనాభా గణన సమయంలో కుల డేటాను ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో సంగ్రహిస్తారు.
కేంద్ర కేబినెట్ పలు కీలక నిర్ణయాల్లో భాగంగాదేశంలో జరగబోయే జనగణన వివరాలను కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. దీనిప్రకారం, రాబోయే జనగణన దేశ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటి డిజిటల్ జనగణన కానుంది. ఇందుకోసం దాదాపు 550 రోజుల పాటు దాదాపు 18,600 మంది సాంకేతిక సిబ్బంది పనిచేస్తారు. దీని వలన దాదాపు 1.02 కోట్ల మానవ-రోజుల ఉపాధి లభిస్తుంది. డిజిటల్ దృష్టి డేటా నిర్వహణ, పర్యవేక్షణలో నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకుంటుందని అధికారులు తెలిపారు. గణనదారులు, పర్యవేక్షకులు, శిక్షకులు , జనాభా గణన అధికారులతో సహా దాదాపు 30 లక్షల మంది ఫీల్డ్ ఫంక్షనరీలను రాష్ట్ర మరియు జిల్లా పరిపాలనలు నియమిస్తాయి. వారికి గౌరవ వేతనం చెల్లిస్తారు. 1948 జనాభా లెక్కల చట్టం, 1990 జనాభా లెక్కల నియమాల ప్రకారం జరిగే 2027 జనాభా లెక్కింపు తొలి గణన తర్వాత 16వది. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత 8వ జనాభా లెక్కింపు.