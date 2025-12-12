కరూర్‌ తొక్కిసలాట కేసు: ఏదో తప్పు జరుగుతోంది..? సుప్రీంకోర్టు

న్యూఢిల్లీ: తమినాడులోని కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఏదో జరుగుతోంది అంటూ వ్యాఖ్యానించింది. ప్రధానంగా ఈ కేసు విచారణ లిస్టింగ్ జాబితాకు సంబంధించి ఏదో తప్పు జరగుతోందని పేర్కొంది సుప్రీంకోర్టు.
విచారణ సందర్భంగా మద్రాస్ హైకోర్టు రిజిస్టార్ జనరల్ నివేదికను పరిశీలించిన క్రమంలో సుప్రీంకోర్టు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. సూపర్ స్టార్ విజయ్ టీవీకే పార్టీకి సంబంధించిన కేసులో మద్రాస్ హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ను పార్టీగా చేరుస్తూ నోటీసు జారీ చేసింది హైకోర్టులో అదే సమయంలో మద్రాస్ హైకోర్టులో అనుసరిస్తున్న నియమాలను పరిశీలిస్తామని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది.