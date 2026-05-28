 బీజేపీలో భారీ ప్రక్షాళన: కీలక రాష్ట్రాలకు కొత్త సారథులు! | BJP Overhauls State Leadership Four New Chiefs Appointed
బీజేపీలో భారీ ప్రక్షాళన: కీలక రాష్ట్రాలకు కొత్త సారథులు!

May 28 2026 12:12 PM | Updated on May 28 2026 12:12 PM

BJP Overhauls State Leadership Four New Chiefs Appointed

న్యూఢిల్లీ: భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) తన సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని బలోపేతం చేసే క్రమంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా నాలుగు కీలక రాష్ట్రాలకు పార్టీ అధిష్టానం కొత్త సారథులను నియమిస్తూ ప్రకటన జారీ చేసింది. ఈ నియామకాలు రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

ఢిల్లీలో హర్ష్ మల్హోత్రా హవా
బీజేపీ అధిష్టానం తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో భాగంగా, ఢిల్లీ బీజేపీ యూనిట్ అధ్యక్షుడిగా కేంద్ర మంత్రి హర్ష్ మల్హోత్రాను నియమించారు. ఇప్పటికే కేంద్ర మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న మల్హోత్రాకు రాజధాని నగర బాధ్యతలు అప్పగించడం ద్వారా పార్టీ అక్కడ పట్టును మరింత పెంచాలని వ్యూహరచన చేస్తోంది.

పంజాబ్‌లో కీలక మార్పు
పంజాబ్ రాజకీయాల్లో బీజేపీ కీలక మార్పు చేసింది. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉన్న జాఖర్‌ను తప్పించి, ఆయన స్థానంలో కేవల్ సింగ్ ధిల్లాన్‌కు కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు. రాబోయే రోజుల్లో పంజాబ్‌లో పార్టీని బలోపేతం చేసే బాధ్యతను ధిల్లాన్ భుజాన వేయడం ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

హర్యానా, త్రిపురలలో కొత్త బాధ్యతలు
కేవలం ఢిల్లీ, పంజాబ్ మాత్రమే కాకుండా, హర్యానా, త్రిపుర రాష్ట్రాలకు కూడా కొత్త నాయకత్వాన్ని ఎంపిక చేశారు. హర్యానా బీజేపీ అధ్యక్షురాలిగా అర్చనా గుప్తా బాధ్యతలు చేపట్టనుండగా, త్రిపుర రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా అభిషేక్ దెబ్రోయ్‌ను పార్టీ నియమించింది. 

