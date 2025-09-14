 Haridwar: అర్ధ కుంభమేళా-2027.. పుణ్య స్నానాల తేదీలివే.. | Ardh Kumbh 2027 Akhara Parishad Confirms Shahi Snan Dates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Haridwar: అర్ధ కుంభమేళా-2027.. పుణ్య స్నానాల తేదీలివే..

Sep 14 2025 12:56 PM | Updated on Sep 14 2025 1:16 PM

Ardh Kumbh 2027 Akhara Parishad Confirms Shahi Snan Dates

హరిద్వార్ : అఖిల భారత అఖాడా పరిషత్ హరిద్వార్ అర్ధ కుంభమేళా- 2027కు ప్రతిపాదిత తేదీలను ఆమోదించడంతో ఈ ఉత్సవానికి కౌంట్‌డౌన్ అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం త్వరలో అర్ధ కుంభ క్యాలెండర్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, వివిధ అఖాడాలకు చెందిన సాధువులు ఈ ఉత్సవం కోసం తరచూ సమావేశమవుతున్నారు.
 

హరిద్వార్‌లో జరిగే అర్ధ కుంభమేళా- 2027కు సంబంధించిన మూడు ప్రధాన పుణ్య స్నానాల షెడ్యూల్ ను అఖాడా పరిషత్ ఖరారు చేసింది. 2027 మార్చి 6, మార్చి 8, ఏప్రిల్ 14 తేదీలలో ఈ షాహీ స్నానాలు జరగనున్నాయని తెలిపింది. ప్రతి ఆరు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్వహించే అర్ధ్ కుంభమేళా ప్రధానంగా హరిద్వార్, ప్రయాగ్‌రాజ్ (అలహాబాద్)లలో జరగుతుంటుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అభయం మసూమ్‌ సదస్సులో మెగా హీరో సాయిదుర్గ తేజ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబరు 14-21)
photo 3

'కోర్ట్' బ్యూటీ.. దుబాయిలో ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ (ఫొటోలు)
photo 4

నాలుగు గంటల గిరి ప్రదక్షిణ.. అరుణాచలంలో యాంకర్‌ శ్రీముఖి (ఫోటోలు)
photo 5

బిగ్‌బాస్‌ ఫేమ్‌ మెరీనా-రోహిత్‌ కూతురి ఫస్ట్‌ ఫోటోషూట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Israel Attacks Gaza City 1
Video_icon

గాజా సిటీపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు ఉధృతం
Megastar Chiranjeevi And Director Bobbys New Movie Launch Date Locked 2
Video_icon

చిరు- బాబీ మూవీకి ముహూర్తం ఫిక్స్..!
Good News For Samantha Fans 3
Video_icon

ఇకపై అలాంటి సినిమాలే చేస్తానంటున్న సామ్..!
Ganja Batch Hulchul In Hyderabad 4
Video_icon

హైదరాబాద్ నగర శివారులో మితిమీరిన గంజాయి బ్యాచ్ ఆగడాలు
Actress Says Goodbye to Social Media 5
Video_icon

సోషల్ మీడియా అంటేనే హడలిపోతున్న హీరోయిన్స్
Advertisement
 