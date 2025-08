ఉత్త‌రాఖండ్‌లోని హ‌రిద్వార్‌లో ఒళ్లు గగుర్పొడిచే ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కొండచరియలు ఒక్కసారిగా విరిగి పడ్డాయి. ఈ సమయంలో బైక్‌పై వెళ్తున్న ముగ్గురు యువకులు తృటిలో త‌ప్పించుకున్నారు. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. బైక్‌పై వెళ్తున్న ముగ్గురు యువ‌కుల‌పై రాళ్లు ప‌డ్డాయి. దీంతో ఆ బైక్‌తో పాటు వారు కిందపడిపోయారు. ఆ స‌మ‌యంలోనే అటుగా వెళ్తున్న ఓ వ్య‌క్తి.. వాళ్ల‌ను ఆ శిథిలాల నుంచి బయటకు లాగేశాడు. ఈ దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి.

కాగా, ధరాలీ గ్రామంపై వరద విలయం కరాళ నృత్యంచేసింది. క్లౌడ్‌బరస్ట్‌ కారణంగా ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి కొట్టుకొచ్చిన బురద వరద ఆ గ్రామంలోని ఇళ్లు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, హోమ్‌స్టేలను భూస్థాపితం చేసింది. అప్పటిదాకా ప్రకృతి అందాలతో తులతూగిన ఉత్తరాఖండ్‌లోని ఆ గ్రామం ఇప్పుడు మరుభూమిని తలపిస్తోంది. ఎగువ ప్రాంతాల వరద నీరు, బురద ముంచెత్తిన దుర్ఘటనలో ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఉత్తరకాశీ జిల్లా మేజి్రస్టేట్‌ ప్రశాంత్‌ ఆర్య చెప్పారు. 50 మందికిపైగా జనం జాడ గల్లంతైందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

Uttarakhand: Three youths on a bike narrowly escaped disaster as landslide debris fell over them in Haridwar. #Uttarakhand #UttarakhandNews pic.twitter.com/4gMHwbG25i

