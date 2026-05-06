చెన్నై: టీవీకే ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో మరో ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. రేపు(గురువారం) విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం అనుమానమే. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు విజయ్కు గవర్నర్ అనుమతి లభించలేదు. మెజార్టీపై గవర్నర్ను విజయ్ ఒప్పించలేకపోయారు. విజయ్కు 112 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఉండగా.. 118 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఉండాలంటూ గవర్నర్ స్పష్టం చేశారు.
లోక్భవన్లో జరిగిన పరిణామాల నేపథ్యంలో రేపు ప్రమాణ స్వీకారం జరుగుతుందా? లేదా? అన్నదానిపై తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు విజయ్ను గవర్నర్.. లోక్భవన్కు ఆహ్వానించారు. ప్రమాణ స్వీకారానికి అడ్డేలేదని.. రేపే ప్రమాణ స్వీకారం, ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవకాశం ఇవ్వాలని గవర్నర్ను విజయ్ కోరారు.
తక్కువ సమయం ఉన్నందున ఆహ్వానాలకు సమయం ఉందా? అని అడిగిన గవర్నర్.. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు 118 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఉండాలంటూ గవర్నర్ తేల్చిచెప్పారు. కాగా, ఇప్పటికే విజయ్కు కాంగ్రెస్తో పాటు సీపీఐ, సీపీఎం మద్దతు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.