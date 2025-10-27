 Air India: ‘బొద్దింకను చనిపోయే వరకు ఉరితీశారు’ | Air India cabin defect log entry goes viral,about Cockroach | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Air India: ‘బొద్దింకను చనిపోయే వరకు ఉరితీశారు’

Oct 27 2025 3:04 PM | Updated on Oct 27 2025 3:27 PM

Air India cabin defect log entry goes viral,about Cockroach

ఢిల్లీ: ఎయిరిండియా విమానంలో జరిగిన ఓ ఘటన సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అక్టోబర్ 24 (శుక్రవారం)ఢిల్లీ నుంచి దుబాయ్‌ వెళ్తున్న ఏఐ315 ఢిల్లీ నుంచి దుబాయ్‌ వెళ్తున్న ఎయిరిండియా విమానంలో ఓ ప్రయాణికుడు బొద్దింకను చంపాడు. తన సీటు వద్ద కనిపించిన కాక్రోచ్‌ను ప్రయాణికుడు చంపిన ఘటనను విమాన సిబ్బంది లాగ్‌బుక్‌లో నమోదు చేశారు.

 అందులో ‘కాక్రోచ్ ఎగ్జిక్యూషన్’ అంటే బొద్దింకను చనిపోయే వరకు ఉరి తీశారు అని పేర్కొన్నారు. అంతే ఈ లాగ్‌బుక్‌ ఘటన నెట్టింట్లో తెగ హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. ‘కాక్రోచ్ ఎగ్జిక్యూషన్’ అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం నెటిజన్లను నవ్వులు పూయిస్తోంది.  
 


ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు ఎగ్జిక్యూషన్ అనే పదాన్ని చూసి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తుంటే మరికొందరు స్మైలీ ఎమోజీలతో కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొ మరికొందరు విమానంలో హైజీన్ స్టాండర్డ్స్‌పై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఎయిరిండియా విమానం అధికారికంగా ఈ ఘటనపై స్పందించలేదు. అయితే, విమానాల్లో శుభ్రత, హైజీన్ ప్రమాణాలు పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.  

విమానంలో లాగ్‌బుక్‌ 
విమానంలో లాగ్‌బుక్‌ (Logbook) అనేది చాలా ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్. ఇది విమాన సిబ్బంది, పైలట్లు, మైంటెనెన్స్ టీమ్ కోసం ఉపయోగపడే అధికారిక రికార్డు. విమానంలో ఏదైనా సమస్య (ఉదాహరణకు: లైట్స్‌ పని చేయకపోవడం, సీటు సమస్య, బొద్దింక కనిపించడం) ఉంటే, దాన్ని లాగ్‌బుక్‌లో రాసి మైంటెనెన్స్ టీమ్‌కు తెలియజేస్తారు.ప్రతి చిన్న సమస్యను నమోదు చేయడం వల్ల..తదుపరి ప్రయాణానికి ముందు వాటిని పరిష్కరిస్తారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'కాంతార 1' కోసం రుక్మిణి ఇంత కష్టపడిందా?
photo 2

బార్బీ బొమ్మలా యంగ్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 3

‘ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌’ ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన రష్మికా మందన్న (ఫొటోలు)
photo 4

నారా రోహిత్‌- శిరీష పెళ్లి.. హల్దీ వేడుక (ఫోటోలు)

photo 5

'నెపోలియన్ రిటర్న్స్' మూవీ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Cyclone Montha Effect in Konaseema 1
Video_icon

కోనసీమ జిల్లాలో మోంథా తుఫాన్ ఎఫెక్ట్
Shyamala Straight Questions to Chandrababu And Nara Lokesh Over Kurnool Bus Incident 2
Video_icon

Shyamala: దమ్ముంటే సమాధానం చెప్పండి.. కర్నూల్ బస్సు ఘటనపై...

Ambati Rambabu Participated in Koti Santhakala Sekarana Programme 3
Video_icon

Ambati: తిరుగుబాటు మొదలైంది.. ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాల్సిందే
Jogi Ramesh Fires on Chandrababu And Nara Lokesh 4
Video_icon

తప్పు చేసానని నిరూపిస్తే.. చావడానికైనా సిద్ధం
Cyclone Montha Effect Starts in Visakhapatnam 5
Video_icon

భారీ గాలులతో వర్షం విశాఖలో మొదలైన తుఫాను ప్రభావం
Advertisement
 