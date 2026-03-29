 నా అంతగా ఎవరూ ప్రేమించలేరు, అదే నీకిచ్చే గిఫ్ట్‌: విజయ్‌ ఆంటోని | Vijay Antony Birthday Wishes to Wife Fatima and Gifts a Promise | Sakshi
Mar 29 2026 10:48 AM | Updated on Mar 29 2026 10:48 AM

విజయ్‌ ఆంటోనీ సంగీత దర్శకుడిగా వెండితెరకు పరిచయమయ్యాడు. మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తర్వాత అతడు హీరోగా మారాడు. కొన్ని సినిమాలకు తనే ఎడిటర్‌గానూ వ్యవహరించాడు. లిరిసిస్ట్‌గా, సింగర్‌గానూ టాలెంట్‌ చూపించాడు. అయితే విజయ్‌ ఆంటోని వైవాహిక జీవితం మొదలుపెట్టాకే హీరోగా ప్రస్థానం ప్రారంభించాడు. 2006లో ఫాతిమాను పెళ్లి చేసుకున్నాడు.

అన్యోన్య దాంపత్యానికి ప్రతీకగా ఎంతో అందంగా ఉంటుందీ జంట. నేడు (మార్చి 29న) ఫాతిమా పుట్టిన రోజు. ఈ సందర్భంగా భార్య కోసం స్పెషల్‌ పోస్ట్‌ పెట్టాడు విజయ్‌. మిసెస్‌ విజయ్‌ ఆంటోని.. మై డియర్‌ లవ్‌, నువ్వే నా ప్రపంచం, నువ్వే నా యజమానివి. మై డియర్‌ పట్టు.. ఈరోజు నేను చేస్తున్న వాగ్ధానమే నీకిచ్చే బహుమతి. నీ జీవితంలో నేను నిన్ను ప్రేమించినంతగా ఇంకెవరూ ప్రేమించలేరు. ఆఖరికి భగవంతుడు కూడా నీ జీవితంలో నా అంత ప్రేమను పంచలేడు.

నువ్వు నా సహచరివి, సర్వస్వానివి, నా జీవితానికే పరమార్థానివి.. ఐ లవ్యూ అని రాసుకొచ్చాడు. ఇకపోతే ప్రస్తుతం విజయ్‌ ఆంటోని నూరు సామి సినిమా చేస్తున్నాడు. ఇది తెలుగులో వంద దేవుళ్లు పేరిట రిలీజ్‌ కానుంది. బిచ్చగాడు డైరెక్టర్‌ శశి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించాడు. దీంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

చదవండి: సినిమాలు మానేయాలని కండీషన్‌.. హీరోతో పెళ్లి రిజెక్ట్‌ చేశా: హీరోయిన్‌

Related News By Category

Related News By Tags

'కొన్ని క్షణాలు హృదయానికి హత్తుకుంటాయి'.. కూతురితో మంచు లక్ష్మీ (ఫోటోలు)
90ల నాటి కలల రాణి.. మేకప్‌ లేకుండా నెరిసిన జుట్టుతో (ఫొటోలు)
వేములవాడ : రాజన్నతో హిజ్రాల పెళ్లిమహోత్సవం...ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఆచారం (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్‌ : ‘టీచ్‌ ఫర్‌ చేంజ్‌’...అలరించిన సినీ ప్రముఖుల ర్యాంప్‌ వాక్‌ (ఫొటోలు)
వారణాసిలో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ పూజలు (ఫొటోలు)

Massive Protests Across US Against Trump War Policies 1
ట్రంప్ కు దెబ్బ..నో కింగ్స్ నినాదాలతో అమెరికా మొత్తం నిరసనలు!
Middle East War Intensifies As Houthis Target Israel 2
యుద్ధంలోకి హౌతీలు.. ఇజ్రాయెల్ పై మిసైల్ దాడులు
Iran America And Israel War 2026 3
యుద్ధానికి నెల రోజులు.. ఊహించని మలుపు అగ్నిగుండంగా మిడిల్ ఈస్ట్!
Fuel Ships Reach Vizag Coast After Delay Due To War 4
విశాఖ తీరానికి.. క్యూ కట్టిన ఫ్యూయల్ షిప్స్
RCB Win Against SRH In IPL 2026 5
అదరగొట్టిన RCB.. SRHపై 6 వికెట్ల తేడాతో RCB గెలుపు

