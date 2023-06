ఇటీవలే మెగా హీరో వరుణ్‌తేజ్‌, లావణ్య త్రిపాఠి ఎంగేజ్‌మెంట్‌ ఘనంగా జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. హైదరాబాద్‌ మణికొండలోని నాగబాబు నివాసంలో జరిగిన ఈ వేడుకలో మెగాస్టార్ దంపతులు, రామ్ చరణ్, ఉపాసన పాల్గొన్నారు. అయితే నిశ్చితార్థం జరిగిన తర్వాత దిగిన తొలిసారి ఓ ఫొటోను తాజాగా అభిమానులతో పంచుకున్నారు కాబోయే మెగా కోడలు. తమ ఎంగేజ్‌మెంట్‌కు విషెస్‌ తెలిపిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు చెబుతూ వరుణ్‌తో దిగిన ఫోటోను షేర్ చేశారు.

వరుణ్‌ కూడా అదే ఫోటోను ఒకే క్యాప్షన్‌తో షేర్‌ చేశారు. అందులో లావణ్య.. వరుణ్‌ తేజ్‌ చేయి పట్టుకుని లావణ్య చిరునవ్వు చిందిస్తూ కనిపించారు. ఇది చూసిన అభిమానులు కాబోయే వధూవరులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటో నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారింది.

కాగా.. 2017లో విడుదలైన ‘మిస్టర్‌ చిత్రంలో తొలిసారి వరుణ్‌- లావణ్య కలిసి నటించారు. ఆ సమయంలోనే వీరిద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత ఏడాదిలోనే వీరూ అంతరిక్షం మూవీలో కనిపించారు. ఇక ఈ ఏడాది చివర్లో వీరి వివాహం జరగనున్నట్లు సమాచారం. కాగా.. వరుణ్‌ తేజ్‌ ప్రస్తుతం ‘గాండీవధారి అర్జున’ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ఆగస్టు 25న విడుదల కానుంది.

Thanks to and each & everyone for the warm wishes! ♾️♥️@Itslavanya pic.twitter.com/x0rpL27Ovw

— Varun Tej Konidela (@IAmVarunTej) June 13, 2023