 'నేను బాహుబలిని కాదు..' నవ్వులు తెప్పిస్తోన్న టీజర్! | Varun and Janhvi's Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari OFFICIAL TEASER out now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

OFFICIAL TEASER: 'నేను బాహుబలిని కాదు..' నవ్వులు తెప్పిస్తోన్న టీజర్!

Aug 29 2025 12:36 PM | Updated on Aug 29 2025 12:45 PM

Varun and Janhvi's Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari OFFICIAL TEASER out now

బాలీవుడ్ భామ జాన్వీ కపూర్‌ వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తోంది. ఆమె నటించిన పరమ్ సుందరి రోజే థియేటర్లలో రిలీజైంది. మూవీలో సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా సరసన నటించింది. అంతే కాకుండా వరుణ్‌ ధావన్తో కలిసి సన్నీ సంస్కారి కీ తులసి కుమారి అనే చిత్రంలో జాన్వీకపూర్ నటిస్తోంది. తాజాగా మూవీ టీజర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. చిత్రంలో

టీజర్ చూస్తే మూవీ లవ్ అండ్ రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రంగా తెరకెక్కిస్తునట్లు తెలుస్తోంది. టీజర్ప్రారంభంలో బాహుబలి గెటప్తో ప్రారంభమైంది. బాహుబలి ప్రభాస్గెటప్లో వరుణ్ ధావన్లుక్అదిరిపోయింది. నేను అచ్చం బాహుబలిలానే ఉన్నానని వరుణ్ ధావన్ చెప్పడంతో.. నిన్ను చూస్తే రణ్వీర్ సింగ్ధోతిని.. ప్రభాస్‌ ధరించినట్లు ఉందంటూ చెప్పే డైలాగ్ తెగ నవ్వులు పూయిస్తోంది. టీజర్చూస్తే ఫుల్ లవ్ అండ్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా మెప్పించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. చిత్రంలో రోహిత్ షరఫ్, సన్యా మల్హోత్రా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

కాగా.. చిత్రానికి శశాంక్‌ ఖైతాన్‌ దర్శకత్వం వహించారు. మూవీని దసరా సందర్భంగా అక్టోబర్‌ 2న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. మూవీని ధర్మ ప్రొడక్షన్స్బ్యానర్లో కరణ్ జోహార్, అదర్ పూనావాలా, అపూర్వ మెహతా, శశాంక్ ఖైతాన్ నిర్మిస్తున్నారు. సినిమాకు అజీమ్ దయాని సంగీతమందిస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

చూడముచ్చటగా హీరోయిన్ నభా నటేశ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 2

'పుష్ప 2' క్లైమాక్స్ థీమ్‌తో గణేష్ మండపం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

టాలీవుడ్ కింగ్‌ అక్కినేని నాగార్జున బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. (ఫోటోలు)
photo 4

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వెరైటీ గణనాథులు..ఆకట్టుకుంటున్న బొజ్జ గణపయ్య (ఫొటోలు)
photo 5

కామారెడ్డి జిల్లాలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
IAS Srilakshmi Get Big Relief In Supreme Court 1
Video_icon

ఓబులాపురం మైనింగ్ కేసులో IAS శ్రీలక్ష్మికి ఊరట
High Tension At Patna Congress Office 2
Video_icon

పట్నా కాంగ్రెస్ ఆఫీస్ వద్ద హైటెన్షన్
YSRCP Leader Maqbool Reaction On TDP Goons Attack On Doctor And Medical Staff in Kadiri‪ 3
Video_icon

వైద్యులు, ఆసుపత్రి సిబ్బందిని పరామర్శించిన YSRCP లీడర్ మక్బూల్
YSRCP Leader Talari Rangaiah Fires On MLA Amilineni Surendra Babu Over Farmers Issue 4
Video_icon

కుప్పం చేసిన పుణ్యం ఏంటి..? కళ్యాణదుర్గం చేసిన పాపం ఏంటి..?
Big Shock To Chandrababu And Pawan Kalyan Visakha Tour 5
Video_icon

సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం విశాఖ పర్యటనకు నిరసన సెగ
Advertisement
 