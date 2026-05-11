This Week OTT Movies: ఓటీటీల్లోకి ఈ వారం 14 మూవీస్.. మరి థియేటర్లలో?

May 11 2026 10:12 AM | Updated on May 11 2026 10:12 AM

మరోవారం వచ్చేసింది. ఐపీఎల్, వేసవి ఎండలు మండిపోతున్న కారణంగా జనాలు బయట తిరగట్లేదు. చెప్పుకోదగ్గ మూవీస్ లేకపోవడంతో థియేటర్లకు కూడా వెళ్లట్లేదు. ఇకపోతే ఈ వారం సూర్య హీరోగా నటించిన 'వీరభద్రుడు' అనే డబ్బింగ్ చిత్రం థియేటర్లలోకి రాబోతుంది. అరేయ్ ఆపండ్రా, హరుడు, శివం శైవం అనే తెలుగు మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి కానీ వీటిపై ఏ మాత్రం బజ్ లేదు.

మరోవైపు ఓటీటీల్లో 14 సినిమాలు-వెబ్ సిరీస్‌లు స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్నాయి. నంబర్ తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ వీటిలో చూడదగ్గవి కొన్ని ఉన్నాయి. ధురంధర్ 2 మూవీ ఈ వీకెండే విదేశాల్లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో రానుంది గానీ మన దేశంలోనే ఈ వారం వస్తుందా లేదా అనేది ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. 'కర్తవ్య', 'తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ' చిత్రాలతో పాటు 'ఎగ్జామ్' అనే డబ్బింగ్ సిరీస్ ఉన్నంతలో ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. ఇంతకీ ఏ మూవీ ఏ ఓటీటీలోకి రానుందంటే?

ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (మే 11 నుంచి 17 వరకు)

నెట్‌ఫ్లిక్స్

  • ఒరు దురోహ సహచర్యతిళ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - మే 13

  • నెమిసిస్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - మే 14

  • సోల్‌మేట్ (జపనీస్ సిరీస్) - మే 14

  • ధురంధర్ 2 (హిందీ సినిమా) - మే 15 (ఓవర్సీస్ రిలీజ్)

  • కర్తవ్య (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - మే 15

  • బెర్లిన్ అండ్ ద లేడీ విత్ ఎర్మిన్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - మే 15

అమెజాన్ ప్రైమ్

  • ఆఫ్ క్యాంపస్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - మే 13

  • ఎగ్జామ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - మే 15

హాట్‌స్టార్

  • ద పనిషర్: వన్ లాస్ట్ కిల్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - మే 12

  • తుఖ్రా కా మేరే ప్యార్ సీజన్ 2 (హిందీ సిరీస్) - మే 12

  • ఇన్‌స్పెక్టర్ అవినాష్ సీజన్ 2 (హిందీ సిరీస్) - మే 15

ఆహా

  • తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ (తెలుగు సినిమా) - మే 15

సన్ నెక్స్ట్

  • కాళిదాస్ 2 (తమిళ చిత్రం) - మే 12

జీ5

  • టిఘీ (మరాఠీ మూవీ) - మే 15

