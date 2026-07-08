 ఓటీటీలోకి తెలుగు మైథలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా | Trikala Movie OTT Streaming Update | Sakshi
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Trikala OTT: తెలుగు థ్రిల్లర్ మూవీ.. ఓటీటీ రిలీజ్ ప్రకటన

Jul 8 2026 6:57 PM | Updated on Jul 8 2026 7:02 PM

Trikala Movie OTT Streaming Update

ఓటీటీలోకి ఎ‍ప్పటికప్పుడు కొత్త సినిమాలు వస్తూనే ఉంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా హారర్, థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్‌తో తీసినవి కూడా స్ట్రీమింగ్‌లోకి వచ్చేస్తుంటాయి.ఇప్పుడు అలానే ఓ తెలుగు మైథలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ గురించి అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది. ఇంతకీ ఈ చిత్రం సంగతేంటి? ఎందులోకి రానుంది?

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మాస్టర్ మహేంద్రన్, శ్రద్ధా దాస్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన సినిమా 'త్రికాల:స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ గాడ్'. ఈ ఏడాది మే 28న థియేటర్లలోకి వచ్చింది. కానీ స్టార్స్ లేకపోవడం వల్ల దీన్ని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. ఇప్పుడీ చిత్రం గురువారం(జూలై 09) నుంచి సన్ నెక్స్ట్ ఓటీటీలోకి రానుంది. ఈ మేరకు అధికారికంగా పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. సినిమాటిక్ యూనివ‌ర్స్‌గా రూపొందుతున్న దానిలో తొలి భాగం ఇది.

'త్రికాల' విషయానికొస్తే.. ఓ రాజ వంశీకుల కుటుంబానికి తరతరాలుగా శాపం ఉంటుంది. దీని కారణంగా చీకటిలో తప్ప సూర్యుడు వెలుగు చూడలేని వైతరణ్(అజయ్) పుడతాడు. చిన్నప్పుడు తల్లి చనిపోవడంతో సవతి తల్లి (ఆమని) ఇతడిని పెంచుతుంది. ఇతడి జీవితంలో అనుహ్య సంఘటనలు జరుగుతాయి. సైక‌లాజిక‌ల్ బైపోలార్ డిజార్డ‌ర్‌ సమస్యతో బాధ‌పడుతున్న వైత‌ర‌ణ్‌కి వైద్యం చేయ‌డం కోసం సైకియాట్రిస్ట్ మాయ (శ్ర‌ద్ధాదాస్‌) రంగంలోకి దిగుతుంది.

ఈ క్ర‌మంలో వైత‌ర‌ణ్ జీవితానికి సంబంధించి ఆమెకు ఎలాంటి విష‌యాలు తెలిశాయి? శంక‌రంప‌ల్లి ఊరిలో కాటేర‌మ్మ త‌ల్లి పేరుతో చోటు చేసుకున్న సంఘ‌ట‌న‌లు ఎలాంటివి? వైత‌ర‌ణ్ కుటుంబాన్ని వెంటాడుతున్న శాపం వెనుక క‌థేంటి? శివ (మాస్ట‌ర్ మహేంద్ర‌న్‌), నిధి (సాహితి అవంచ‌) జంట‌కు వైత‌ర‌ణ్‌కీ మ‌ధ్య సంబంధం ఏమిటి? అనేది మిగతా స్టోరీ.

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