క మూవీ సూపర్ హిట్‌ తర్వాత యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం దిల్‌ రుబా అంటూ ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చారు. అయితే ఈ లవ్ స్టోరీ టాలీవుడ్‌ సినీ ప్రియులకు అంతగా కనెక్ట్ కాలేదు. మార్చిలో థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమాకు ఫర్వాలేదనిపించినా కలెక్షన్లపరంగా రాబట్టిలేకపోయింది. ఈ మూవీ తర్వాత మరోసారి ప్రేమకథతోనే అభిమానుల ముందుకు రానున్నారు. తాజాగా తన కొత్త మూవీకి సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు కిరణ్ అబ్బవరం.

అయితే ఈ సారి కాస్తా భిన్నంగానే ఉంటుందని అంటున్నాడు కిరణ్. 'ప్రేమ కథలు చాలానే ఉంటాయి…. కానీ ఇది మాత్రం .. రేపు కలుద్దాం' అంటూ అభిమానుల్లో అంచనాలు పెంచేశాడు. ఈ సినిమాకు సంబంధించి టైటిల్, గ్లింప్స్ సోమవారం విడుదల చేస్తామని ట్వీట్ చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన పోస్టర్‌ను పంచుకున్నారు. పోస్టర్‌ చూస్తుంటే ఫుల్ లవ్‌ అండ్ ‍రొమాంటిక్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గానే తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాలో గౌరీ ప్రియ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

ప్రేమ కథలు చాలానే ఉంటాయి….

కానీ ఇది మాత్రం ...... !!!



రేపు కలుద్దాం ❤️‍🔥



Title & Glimpse Drops TOMORROW, JUNE 2nd at 5:35PM 🌊❤️



Extremely happy at this exciting collaboration with the entire team to bring a new magic 🤗@SKNonline #Sairajesh @srigouripriya @Ravinamburii… pic.twitter.com/mXdshmydmu

— Kiran Abbavaram (@Kiran_Abbavaram) June 1, 2025