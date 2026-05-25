 మెగాస్టార్ చెంతకు పర్సంటేజీ వివాదం.. అసలేం జరగనుంది? | tollywood percentage Issue reached to megastar chiranjeevi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Chiranjeevi: చిరంజీవి చెంతకు పర్సంటేజీ వివాదం.. అసలేం జరగనుంది?

May 25 2026 6:30 PM | Updated on May 25 2026 6:42 PM

tollywood percentage Issue reached to megastar chiranjeevi

టాలీవుడ్ పర్సెంటేజ్ వివాదం మరింత రసవత్తరంగా మారింది. ఈ సమస్య చివరికీ మెగాస్టార్ వరకు చేసింది. ఈ వివాదం మరింత ముదరడంతో ఎగ్జిబిటర్లు, నిర్మాతస సంఘం చిరంజీవిని కలిశారు. దాదాపు గంటసేపు వీరితో చిరంజీవి సమావేశంలో కానున్నారు. ఎగ్జిబిటర్స్‌తో,  గిల్డ్ నిర్మాతలతో చిరంజీవి భేటీపై అందరిలో ఆసక్తి నెలకొంది.

ఈ రోజు తెలంగాణ ఎక్జిబిటర్స్, నిర్మాత కేఎల్ నారాయణ, ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ప్రెసిడెంట్ సురేష్ బాబు అల్లు అరవింద్ కూడా ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. ఇటీవల నియమించిన కమిటీ నుంచి అన్ని వివరాలు చిరంజీవి తెలుసుకున్నారని నిర్మాత దిల్ రాజు అన్నారు. రెండు మూడు రోజుల్లో అఫిషియల్‌గా చెబుతామని తెలిపారు. 

ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన సమస్య..: ఎగ్జిబిటర్ శ్రీధర్..

ఇది ఇండస్ట్రీ కి సంబంధించిన సమస్య అని.. పెద్ది మూవీ గురించి కాదని ఎగ్జిబిటర్ శ్రీధర్ వెల్లడించారు.  చిరంజీవి రెస్పాన్స్ బాగుందని అన్నారు. అన్ని వివరాలు మెగాస్టార్ అడిగి తెలుసుకున్నారని వివరించారు. సింగిల్ స్రీన్ థియేటర్స్ పడుతున్న సమస్యలు ఇన్ని ఉన్నాయా అని చిరు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారని శ్రీధర్ అన్నారు. 
 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో బుట్టబొమ్మ పూజా హేగ్డే అందాలు (ఫొటోలు)
photo 2

తమిళ హీరో కార్తీ మరో తెలుగు సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

'కన్నప్ప' ఫేమ్ ప్రీతి ముకుందన్ మరింత అందంగా (ఫొటోలు)
photo 4

యాదగిరిగుట్టకు పోటెత్తిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడలో గాలివాన బీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
Travis Head And Wife Jessica Face Online Abuse After Kohli Spat 1
Video_icon

కోహ్లి VS ట్రావిస్ హెడ్.. హెడ్ భార్యకు వేధింపులు..
Wife Killed Husband With Her Boy Friend In Mancherial 2
Video_icon

వివాహేతర సంబంధం.. భర్తను హత్య చేసిన భార్య
YS Jagan Fires On CM Chandrababu For Betraying Youth 3
Video_icon

మెగా కాదు దగా డీఎస్సీ.. బాబు,లోకేష్ పై జగన్ ఫైర్
YSRCP Perni Nani Serious On Kutami Prabhutvam 4
Video_icon

గుడ్డలతో గొంతులు కోసే.. తడి గుడ్డల పార్టీ !
Plane Rips Through Womens Parachute Over Alps 5
Video_icon

పారాచూట్ ని ఢీ కొట్టిన విమానం.. ఇంతలోనే మహిళ ఏం చేసిందో చూడండి..!
Advertisement
 