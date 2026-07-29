 పక్కా విలేజ్ కామెడీ.. పళ్లబురుసు టీజర్ చూశారా? | Tollywood Movie Pallaburusu Teaser out now | Sakshi
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Pallaburusu Teaser: పక్కా విలేజ్ కామెడీ.. పళ్లబురుసు టీజర్ చూశారా?

Jul 29 2026 10:55 PM | Updated on Jul 29 2026 10:55 PM

Tollywood Movie Pallaburusu Teaser out now

బలగం నటులు సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ ప్రధాన పాత్రల్లో వస్తోన్న విలేజ్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌ పళ్లబురుసు. ఈ సినిమాకు ఉదయ్ చౌహాన్ దర్శకత్వం వహించారు. టూత్ బ్రష్ పేరునే టైటిల్‌గా పెట్టుకున్నారు.  ఈ మూవీని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, ఎపిక్ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్లపై నిర్మిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే రిలీజైన సాంగ్, పోస్టర్స్‌కు ఆడియన్స్‌ను ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. తెలంగాణ యాస, పల్లె నేపథ్యంలోనే ఈ సినిమా ఉండనుందని టీజర్‌ చూస్తే అర్థమవుతోంది. టూత్ బ్రష్ కోసం తండ్రీ కొడుకుల మధ్య సాగే సరదా వార్‌ ఈ సినిమా కథాంశంగా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌లో సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ తండ్రీకొడుకులుగా కనిపించనున్నారు. ఈ మూవీ ఆగస్ట్ 14న విడుదల కానుంది. 
 

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