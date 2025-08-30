 కుమారుడి పెళ్లి.. ఎంతో స్పెషల్‌ అంటూ నటుడి భావోద్వేగం | Tamil Actor Prem Kumar Son Kaushik Sundaram Gets Married | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Prem Kumar: రెట్రో నటుడి ఇంట శుభకార్యం.. ఘనంగా నటుడి కుమారుడి పెళ్లి

Aug 30 2025 2:15 PM | Updated on Aug 30 2025 2:21 PM

Tamil Actor Prem Kumar Son Kaushik Sundaram Gets Married

తమిళ నటుడు ప్రేమ్‌ కుమార్‌ (Tamil Actor Prem Kumar) ఇంట పెళ్లి బాజాలు మోగాయి. ప్రేమ్‌కుమార్‌ తనయుడు కౌశిక్‌ సుందరం.. పూజిత మెడలో తాళికట్టాడు. వీరిద్దరి వివాహం చెన్నైలో ఘనంగా జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలను ప్రేమ్‌ కుమార్‌ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేస్తూ ఎమోషనలయ్యాడు. రెక్కలు విప్పుకుని ఎదిగే కొడుకుని చూస్తుంటే తండ్రికి ఎంతో గర్వంగా ఉంటుంది. 

ఎంతో ప్రత్యేకం..
ఆగస్టు 28 మా కుటుంబానికి ఎంతో ప్రత్యేకమైన రోజు. నా కొడుకు పెళ్లి అనే బంధంతో జీవితంలో ముందడుగు వేశాడు. అది చూసి తండ్రిగా నా మనసు ఉప్పొంగిపోతోంది. నూతన వధూవరులు కౌశిక్‌- పూజిత జంట సుఖసంతోషాలతో కలకాలం కలిసుండాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. మీరిద్దరూ గొప్ప స్థాయికి చేరుకోవాలి. ఈ పెళ్లి వేడుకకు విచ్చేసి కొత్త జంటను ఆశీర్వదించినవారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు అంటూ ఎక్స్‌ వేదికగా ఓ పోస్ట్‌ పెట్టాడు.  

సినిమా
ఈ పెళ్లి వేడుకకు హీరో శివకార్తికేయన్‌ హాజరయ్యాడు. రిసెప్షన్‌ కార్యక్రమానికి హీరో కార్తీ అటెండయ్యాడు. ప్రేమ్‌ కుమార్‌.. ధనం, గురుసామి, బిర్యానీ, ఖిలాడీ, సర్కార్‌, కాపన్‌, విక్రమ్‌ వేద, హీరో, మాస్టర్‌, తునివు(తెగింపు), కంగువా, రెట్రో.. వంటి పలు తమిళ చిత్రాల్లో నటించాడు. తెలుగులో ఈనాడు (2009) సినిమాలో ఫ్రాన్సిస్‌గా యాక్ట్‌ చేశాడు. ఓటీటీలో సుడల్‌: ద వోర్టెక్స్‌ వెబ్‌ సిరీస్‌లో మెరిశాడు.

 

As a parent, nothing rivals the feeling of pure pride in watching your kid grow and spread their wings in their life with style. In that regard, 28th of August will always be a very special day for our family.

My boy took a very big step yesterday, and as a father, my heart is… pic.twitter.com/POfWmAljRw

— Prem Kumar (@premkumaractor) August 29, 2025 gn-justify">  

 

చదవండి: స్టార్‌ హీరోతో నటించే ఛాన్స్‌.. చేజారడంతో ఏడ్చేశా: ప్రేమలు బ్యూటీ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

చిరంజీవి, బన్నీ, చరణ్‌లతో 'అల్లు కనకరత్నమ్మ' (ఫోటోలు)
photo 2

పేరుకు మాత్రమే 'దుబాయ్‌ యువరాణి'.. నిరాడంబర జీవితం (ఫోటోలు)
photo 3

ప్రొ కబడ్డీ లీగ్‌ 12వ సీజన్‌ను ప్రారంభించిన వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (ఫొటోలు )
photo 4

మాదాపూర్‌ : హైలైఫ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో మోడల్స్‌ సందడి (ఫొటోలు )
photo 5

హీరో విశాల్, సాయిధన్సిక ఎంగేజ్‌మెంట్..వైరల్ (ఫొటోలు )

Video

View all
Rajinikanth Kamal Haasan Movie Fake News For Coolie Collections 1
Video_icon

Fake News: కూలీ కోసం.. దిగజారిన కోలీవుడ్..
BRS Leaders Protest At Telangana Secretariat Over Urea Shortage 2
Video_icon

సెక్రటేరియట్ గేటు వద్ద బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల ధర్నా
Kakani Govardhan Reddy Reveals Shocking Facts On Kotamreddy Sridhar Reddy Drama 3
Video_icon

Kakani: రౌడీలను పెంచి పోషించిందే నువ్వు, కోటంరెడ్డి కొత్త డ్రామా...
Ram Charan And Allu Arjun Emotional For His Grand Mother 4
Video_icon

అమ్మమ్మని చివరి చూపు చూడటానికి వచ్చిన రామ్ చరణ్
Gudivada Amarnath Shocking Facts 5
Video_icon

రామ్మోహన్ నాయుడు వీడియో వేసి ఏకిపారేసిన గుడివాడ
Advertisement
 