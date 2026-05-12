 పవిత్రమైన 'భస్మ హారతి'లో పాల్గొన్న తమన్నా | Tamannaah Bhatia Visit Ujjain Mahakaleshwar Temple | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Tamannaah: ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరుడి సేవలో తమన్నా

May 12 2026 10:20 AM | Updated on May 12 2026 10:40 AM

Tamannaah Bhatia Visit Ujjain Mahakaleshwar Temple

తెరపై ఎంత గ్లామర్ చూపించినా సరే కొందరు హీరోయిన్లకు భక్తి కూడా అలానే ఉంటుంది. సమంత లాంటి వాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు ఈషా ఫౌండేషన్‌లోని ఆదియోగిని దర్శించుకుంటూనే ఉంటారు. మీనాక్షి చౌదరి లాంటి హీరోయిన్లు తిరుమలలో ఎప్పటికప్పుడు కనిపిస్తూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్ తమన్నా కూడా మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరుడిని దర్శించుకుంది. వేకువజామున జరిగే భస్మ హారతి కార్యక్రమంలోనూ పాల్గొంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 14 సినిమాలు.. ఆ నాలుగు డోంట్ మిస్)

మహాకాళేశ్వర ఆలయంలో ప్రతి ఉదయం విశిష్టమైన భస్మ హారతి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇందులో శివలింగాన్ని పవిత్రమైన భస్మంలో ముంచుతారు. ఈ ఆచారం హిందూ పురాణాలలోని ముఖ్యమైన అంశాలైన జననం, మరణం, పునర్జన్మ అనే శాశ్వత చక్రాన్ని సూచిస్తుంది. నాశనం చేసి పునరుద్ధరించగల శివుని పరివర్తన సామర్థ్యాన్ని నొక్కి చెప్పడానికి, ఆత్మ శాశ్వత స్వభావాన్ని తెలియజేయడానికి భస్మాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇది భక్తులకు శివునికి మధ్య ఓ అనుబంధాన్ని ఏర్పరుస్తుందని ఓ నమ్మకం.

(ఇదీ చదవండి: రూ.200-300 కోట్ల కలెక్షన్స్ వస్తాయనుకున్నా.. కానీ)

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారిలో సేవలో రాజశేఖర్ కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 2

సీఎం విజయ్ కోసం త్రిష రెడీ అయిందిలా (ఫొటోలు)
photo 3

కొత్త బిజినెస్ ప్రారంభించిన బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ శోభా శెట్టి (ఫొటోలు)
photo 4

కొత్తింట్లోకి అడుగుపెట్టిన యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫొటోలు)
photo 5

మోదీ సభ.. కదం తొక్కిన కాషాయ దళం (ఫొటోలు)

Video

View all
Minister Ponnam Prabhakar on Bandi Sanjay's Son Case 1
Video_icon

బండి భగీరథ్ కేసులో కక్ష సాధింపు! పొన్నం రియాక్షన్
CM Vijay Sensational Statement On Liquor Shops 2
Video_icon

సీఎం విజయ్ సంచలన నిర్ణయం మద్యం దుకాణాలు క్లోజ్
YSRCP Kurasala Kannababu Fire On Chandrababu 3
Video_icon

ఒక్క వర్గానికి కూడా మేలు జరగడం లేదు
Dr Vikrant Singh Thakur About Mental Stress and Family 4
Video_icon

నేను చేసిన తప్పేంటి.. నా మాటలు నచ్చడం లేదా..?
TVK Keerthana Left Assembly Without Taking Oath As MLA 5
Video_icon

తమిళనాడు అసెంబ్లీలో మొదటి రోజే ఆసక్తికర ఘటన
Advertisement
 