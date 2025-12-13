 Suma Kanakala: అది మా డేటింగ్‌ స్పాట్‌.. | Suma Dating spot In Sangeet Theatre | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Suma Kanakala: అది మా డేటింగ్‌ స్పాట్‌..

Dec 13 2025 11:33 AM | Updated on Dec 13 2025 11:38 AM

Suma Dating spot In Sangeet Theatre

మా కుటుంబం మెట్టుగూడలో ఉండేది.. తరచూ సంగీత్‌ థియేటర్‌లో సినిమాలు చూసేందుకు వచ్చే వాళ్లం. రాజీవ్‌ కనకాలతో నా డేటింగ్‌ స్పాట్‌ అదే. ఇక్కడే పాప్‌కార్న్‌ తింటూ, కూల్‌డ్రింక్స్‌ తాగుతూ టైంపాస్‌ చేసే వాళ్లం.    
  – సుమ, ప్రముఖ యాంకర్‌  

రీల్‌ టు హీల్‌..
సికింద్రాబాద్‌ ఎస్డీ రోడ్డులో 1969లో వెలిసిన సంగీత్‌ థియేటర్‌ ఇంగ్లిష్‌ సినిమాలకు ఐకానిక్‌ వేదిక. ఎలాంటి మలీ్టఫ్లెక్స్‌లు లేని సమయంలో బ్లాక్‌ బ్లస్టర్‌ సినిమాలతో పాటు అనేక బాలీవుడ్‌ సినిమాలు ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించాయి. 2008లో ఈ థియేటర్‌ మూతబడడంతో అదే స్థలంలో మల్టీప్లెక్స్ నిర్మితమైంది. ప్రస్తుతం ఈ స్థలంలో 300 పడకల మెడికవర్‌ ఆస్పత్రి వచ్చింది   . అప్పటి రీల్‌ నుంచి ఇప్పుడు రోగాలను హీల్‌ చేసే ఆస్పత్రిగా అవతరించింది. 

అప్పట్లో తెరపై అనేక మంది నటుల హీరోయిజాన్ని ప్రదర్శించిన ఈ ప్రదేశంలో.. నేడు అనేక మంది ప్రాణాలను కాపాడుతూ నిజమైన హీరోయిజానికి కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా నిలుస్తోంది. అయితే ఇప్పటికీ సంగీత్‌ ల్యాండ్‌ మార్క్‌ అలాగే స్థిరపడి ఉండగా రానున్న రోజుల్లో దీనిని ప్రజలు ఎలా స్వీకరిస్తారోనని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ (ఫొటోలు)
photo 2

#RekhaNirosha : నటి రేఖా నిరోషా బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఇంద్రకీలాద్రి : రెండో రోజు దుర్గమ్మ సన్నిధిలో భవానీ దీక్ష విరమణలు (ఫొటోలు)
photo 4

'మోగ్లీ' మూవీ రిలీజ్..ట్రెండింగ్‌లో హీరోయిన్ సాక్షి మడోల్కర్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Superstar Rajinikanth Visits Tirumala Temple With Family 1
Video_icon

కుటుంబంతో తిరుమల శ్రీవారి సేవలో రజనీకాంత్..
Serious Allegations Against Andhra Police 2
Video_icon

టీడీపీ కనుసన్నల్లో కిడ్నాప్ లు.. ఏపీ పోలీసులపై ఆరోపణలు
Hyderabad All Set To Host Foot Ball Player Lionel Messi 3
Video_icon

14 ఏళ్ల తర్వాత ఇండియాలో అడుగు పెట్టిన లియోనెల్ మెస్సీ
AP Government Gives Guarantee For APCRDA Loan Taken From NABARD 4
Video_icon

అమరావతికి.. మరో రూ.7,387 కోట్లు అప్పు
APCRDA Calls Tenders For CM Chandrababu House Beautification 5
Video_icon

సీఎం ఇంటికి సోకులు.. 5 కోట్లతో అలంకరణ
Advertisement
 