Sakshi News home page

Trending News:

గొంతు నొప్పి వల్ల పాటలకు స్టార్‌ సింగర్‌ దూరం.. సాయం చేయమన్న రెహమాన్‌ సోదరి

Apr 6 2026 12:02 PM | Updated on Apr 6 2026 1:40 PM

సుజాత మోహన్‌.. సౌత్‌ ఇండస్ట్రీలో పేరుమోసిన గాయని. మలయాళ, తెలుగు, తమిళ, కన్నడతో పాటు హిందీ, మరాఠి భాషల్లోనూ అనేక పాటలు పాడింది. దాదాపు 20 వేల పాటలు ఆలపించింది. టాలీవుడ్‌కు అనేక హిట్స్‌ ఇచ్చింది. అయితే కొంతకాలంగా ఆమె పాటలు పాడటమే మానేసింది. అందుకు గల కారణాన్ని తాజాగా ఓ వేదికపై బయటపెట్టింది.

ఐదేళ్లుగా పాటల్లేవ్‌
సుజాత మోహన్‌ మాట్లాడుతూ.. నేను గొంతు సమస్యతో బాధపడుతున్నాను. దానివల్ల మునుపటిలా పాడలేకపోతున్నాను. అందుకే ఐదేళ్లుగా ఎక్కడా ఒక్క పాట కూడా పాడలేదు అని తెలిపింది. ఇది విని ఆమె అభిమానులు షాకవుతున్నారు. తను త్వరగా కోలుకుని మళ్లీ తన గాత్రంతో అలరించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. దీనిపై సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సోదరి ఏఆర్‌ రెహానా స్పందిస్తూ.. గతంలో సుజాతకు కోరస్‌గా పాడాను. 

గొంతు సమస్య
అప్పుడు ఆమె దగ్గరినుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను. తన గొంతు తనకు తిరిగి రావాలని కోరుకుంటున్నాను. దయచేసి ఈ వీడియో చూస్తున్న డాక్టర్స్‌ ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి సాయం చేయండి అని కోరింది. కాగా గతంలోనూ సుజాత గొంతు సమస్యతో బాధపడింది. 2010వ దశకంలో మాట్లాడేందుకు సైతం ఇబ్బందిపడింది. మూడేళ్లపాటు తన గొంతును తిరిగి సాధారణ స్థితికి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నించింది. చివరకు మంచి చికిత్స ద్వారా కోలుకుని మళ్లీ పాటలు పాడింది.

పాటలు
సుజాత మోహన్‌ తెలుగులో అనేక హిట్‌ సాంగ్స్‌ పాడింది. తెలుగులో పరువం వానగా, నా చెలి రోజావే.. (రోజా మూవీ), ఓ చెలియా.. (ప్రేమికుడు), రూప్‌ తేరా మస్తానా (రిక్షావోడు), మూసిన ముత్యాలకే.., ఏలే ఏలే మరదలా (అన్నమయ్య).. ఓ వానా పడితే (మెరుపు కలలు), సారీ సారీ (బావగారు బాగున్నారా), పూవుల్లో దాగున్న (జీన్స్‌), అందాల ఆడబొమ్మ (సమరసింహారెడ్డి), చెప్పవే చిరుగాలి (ఒక్కడు) ఇలా అనేకానేక పాటలతో తెలుగు సంగీత ప్రియులను అలరించింది.

చదవండి: మంచివాళ్లకే మంచివాడిని.. నావాళ్ల జోలికొచ్చారంటే: పవన్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్‌గా 'లవ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ కంపెనీ' ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో సెలెబ్రిటీల సందడి (ఫోటోలు)
photo 3

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. రష్మిక చిన్నప్పటి క్యూట్‌ ఫోటోలు
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 05-12)

Video

View all
Huge Drop In Gold Prices Ahead Of Akshaya Tritiya 1
Video_icon

అక్షయ తృతీయకు ముందు బంగారం ధరల్లో భారీ తగ్గింపు!
Kakani Govardhan Reddy Strong Comments on ABN Radhakrishna Over Fake Allegations 2
Video_icon

రాధాకృష్ణ కడుపుకు అన్నం తినట్లేదు. నీ కూతురే నీ మొహం మీద ఊస్తుంది
KSR Live Show On EVM Tampering In AP Election‪ 2024 3
Video_icon

గుట్టురట్టు.. ఆ 3500 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఏం జరిగింది ?
Weight Loss Injections Before Wedding 4
Video_icon

పెళ్లి కోసం.. బరువు తగ్గే ఇంజెక్షన్లు..
Nagarjuna Yadav Reveals Shocking Facts About TDP Fraud In AP Election 2024 Polling 5
Video_icon

2024 పోలింగ్ వద్ద టీడీపీ ఫ్రాడ్, POINT TO POINT నాగార్జున యాదవ్ షాకింగ్ నిజాలు
Advertisement
 