'శృతి హాసన్ వల్లనే మా పాప ప్రాణాలతో ఉంది'

సినీ నటి శృతి హాసన్ పలు సేవా కార్యక్రమాలతో అండగా నిలుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆమె ప్రధానంగా పిల్లల ఆరోగ్యం, HIV/AIDS బాధితుల సంక్షేమంతో పాటు అరుదైన వ్యాధులతో బాధపడుతున్న కుటుంబాలను ఆదుకుంటుంది. "Charity Closet" ద్వారా నిధులు సేకరించి, అవసరమైన వారికి అందజేస్తుంది. శృతి హాసన్ ప్రతి సంవత్సరం తన వ్యక్తిగత దుస్తులు, ఆభరణాలు అభిమానులకు విక్రయిస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం తన వ్యక్తిగత దుస్తులు, ఆభరణాలు అభిమానులకు విక్రయించిన డబ్బుతో పేదలకు సాయం చేస్తుంది. తాజాగా అరుదైన జబ్బుతో బాధపడుతున్న మూడేళ్ల ఆజ్వి అనే చిన్నారి ప్రాణాలను రక్షించింది. ఇదే విషయాన్ని చెబుతు ఆ చిన్నారి తల్లిదండ్రులు ఒక పోస్ట్ చేశారు.
'ఆజ్వి' అరుదైన 'ఎంఎస్ఎమ్డి' (MSMD - మెండీలియన్ ససెప్టిబిలిటీ టు మైకోబాక్టీరియల్ డిసీజెస్) అనే జన్యు సంబంధిత వ్యాధితో 2023లో జన్మించింది. బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ (ఎముక మజ్జ మార్పిడి) చేయాల్సి ఉందని వైద్యులు చెప్పారు. అందుకు భారీ మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పారు. సరైన సమయంలో ఆపరేషన్ చేయకపోతే పాప బతకడం కష్టమని వ్యైద్యులు చెప్పడంతో ఆ తల్లిదండ్రుల గుండె బరువెక్కింది. చారటీ సాయం కోసం వెతుకుతున్న సమయంలో వారి జీవితంలో వెలుగులు నింపేందుకు శృతి హాసన్ వచ్చింది. తనకు తెలిసిన ప్రముఖ వైద్యులు ధరణి, దివ్యలను ఆ కుటుంబానికి పరిచయం చేసింది.
ఆపై దేశంలోని అత్యుత్తమ స్పెషలిస్టుల ద్వారా పాపకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా చూడటంతో పాటు ఆర్థిక సాయం కూడా చేసింది. గతేడాదిలో జరిగిన ఆపరేషన్ తర్వాత ఆ చిన్నారి పూర్తిగా కోలుకుంది. తాజాగా శృతి హాసన్తో అజ్వి గడిపిన క్షణాలను తల్లిదండ్రులు పంచుకున్నారు. శృతి హాసన్ కేవలం ఒక స్టార్ మాత్రమే కాదని, అంతకుమించిన గొప్ప వ్యక్తి అంటూ వారు ప్రశంసించారు. ఈరోజు తమ పాప అజ్వి బతికి ఉందంటే దానికి కారణం శృతి గారే అని కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.