ప్రేమించుకుంటే పెళ్లి చేసుకోవాలా? ఇదేం ప్రశ్న అనుకునేరు.. చాలామంది ప్రేమలో పడుతున్నారు.. కానీ ఎక్కువకాలం కొనసాగలేక బ్రేకప్‌ చెప్పుకుంటున్నారు. చివరాఖరకు పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. కొంతమంది మాత్రమే ఆ ప్రేమను పెళ్లితో పవిత్రబంధంగా మార్చుకుంటున్నారు. అయితే బాలీవుడ్‌ భాయ్‌జాన్‌ సల్మాన్‌ ఖాన్‌ మాత్రం షాదీ చేసుకునేదే లేదంటున్నాడు. అందుకే 58 ఏళ్ల వయసొచ్చినా సింగిల్‌గానే ఉంటున్నాడు. అతడి తమ్ముడిది ఇంకో దారి!

56 ఏళ్ల వయసులో ప్రేమ, పెళ్లి

ఐటం సాంగ్‌ హీరోయిన్‌ మలైకా అరోరాను పెళ్లాడిన ఇతడు కొడుకు పుట్టాక ఆమెతో తెగదెంపులు చేసుకున్నాడు. 56 ఏళ్ల వయసులో మేకప్‌ ఆర్టిస్ట్‌ షురా ఖాన్‌తో ప్రేమలో పడ్డాడు. ఇంకేముంది, ఆలస్యం చేయకుండా గతేడాది చివర్లో నిఖా చేసుకున్నాడు. ఆదివారం నాడు(జనవరి 29న) సల్మాన్‌ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్న హిందీ బిగ్‌బాస్‌ 17వ సీజన్‌ గ్రాండ్‌ ఫినాలేలో అడుగుపెట్టాడు. ఈ సందర్భంగా అక్కడే ఉన్న కమెడియన్‌ భారతీ సింగ్‌.. పెళ్లికి తననెందుకు పిలవలేదని నిలదీసింది.

ఇంకెక్కడ పెళ్లి?

ఇందుకు అర్బాజ్‌.. నెక్స్ట్‌ పెళ్లికి పిలుస్తానులే అని సరదాగా వ్యాఖ్యానించాడు. 'తమ్ముడి పెళ్లిపై నీ రియాక్షన్‌ ఏంటి? నువ్వు ఎలాంటి సలహాలిచ్చావు?' అని సల్మాన్‌ను ప్రశ్నించింది లేడీ కమెడియన్‌. అందుకు సల్లూభాయ్‌ స్పందిస్తూ.. 'అతడు నా మాట ఎప్పుడు విన్నాడని? నా మాటలు విని ఉంటే..' అని మధ్యలోనే ఆపేశాడు. దీంతో అర్బాజ్‌ తన ప్రేమ-పెళ్లి వ్యవహారాల్లో సొంత అన్న మాట కూడా వినడని అర్థమైంది.ఇక పెళ్లెప్పుడు అన్న ప్రశ్నకు సల్మాన్‌ బదులిస్తూ.. 'ఇంకెక్కడ పెళ్లి.. నా జీవితంలో ఆ ముచ్చట ఉండదు' అని తేల్చేశాడు. ఇకపోతే బిగ్‌బాస్‌ 17వ సీజన్‌లో మునావర్‌ ఫరూఖి విజేతగా నిలిచాడు.

age dekhiye #BB17 main hone walah hai #BhartiSingh comedy with #sohail & #arbaazkhan

.

AND MILEGA TOP 3 SE TOP 2 of #BB17Finale

.

.

HBD KING MUNAWAR

Follow Me 🙏 #BB17Finale #MunawarFaraqui𓃵 #BB17 #MKJW #MunwarKiJanta #MannaraFam pic.twitter.com/hZgYJxSGBs

— LiveKhabri❄ (@theLiveKhabri) January 28, 2024