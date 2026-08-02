 ఓటీటీలోకి రష్మిక కొత్త సినిమా...స్ట్రీమింగ్‌ ఎక్కడంటే..? | Rashmika Cocktail 2 Movie OTT Release Date Out | Sakshi
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ఓటీటీలోకి రష్మిక కొత్త సినిమా...స్ట్రీమింగ్‌ ఎక్కడంటే..?

Aug 2 2026 12:06 PM | Updated on Aug 2 2026 12:54 PM

Rashmika Cocktail 2 Movie OTT Release Date Out

షాహిద్‌ కపూర్‌, రష్మిక, కృతి సనన్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తాజా చిత్రం ‘కాక్‌టెయిల్‌ 2’.హోమీ అదజానియా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం జూన్‌ 19న థియేటర్స్‌లో విడుదలై..మంచి విజయం సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడీ చిత్రం ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి రెడీ అయింది. ఆగస్ట్‌ 14 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది.

కాక్‌ టెయిల్‌ 2 కథేంటంటే..
కునాల్ (షాహిద్ కపూర్), దియా (రష్మిక మందన్న) ఇద్దరు  లివ్ ఇన్ రిలేషన్‌లో ఉంటారు. ఓ సారి కునాల్, దియా ఫారిన్‌లో వెకేషన్‌కు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ దియా బెస్ట్‌ఫ్రెండ్‌ యాలీతో కునాల్‌కి పరిచయం ఏర్పడుతుంది. అయితే కునాల్‌పై యాలీ క్రష్ పెంచుకోవడమే కాకుండా ఓ సమయంలో అతడితో శారీరకంగా కలుస్తారు. ఈ విషయం దియాకు తెలిసిన తర్వాత ఏం జరిగింది? కునాల్, దియా మధ్యకు యాలీ ఎలా వచ్చింది? దియాతో డేటింగ్ చేస్తున్నప్పటికీ.. యాలీ ఎలా దగ్గరైంది? చివరకు కునాల్‌ ఎవరినీ పెళ్లి చేసుకొన్నాడు? అనేది తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే. 

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