రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి సీతారాములుగా వచ్చిన మూవీ ‘రామాయణం’. దీపావళికి రిలీజైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. తొలిరోజే నుంచే వసూళ్లపరంగా దూసుకెళ్తోంది. ఈ సినిమా రిలీజైన మూడు వారాల్లోనే అరుదైన రికార్డ్ సొంతం చేసుకుంది. ఇందులో యశ్ రావణుడి పాత్రలో మెప్పించాడు.
అయితే ఈ చిత్రం నుంచి ఓ వీడియో సాంగ్ని రిలీజ్ చేసింది చిత్రబృందం. యశ్ ‘రావణుడి తాండవం’ వీడియోను విడుదల చేశారు. దీనికి ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించారు.
కాగా ఈ చిత్రం కలెక్షన్ల పరంగా వసూళ్ల సునామి సృష్టిప్తోంది. టాలీవుడ్ సినిమా పుష్ప-2 రికార్డ్ను బ్రేక్ చేసింది. కేవలం 21 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,755.60 కోట్ల వసూళ్లను సాధించింది. అల్లు అర్జున్ నటించిన 'పుష్ప 2' (రూ. 1,742 కోట్లు)ను వెనక్కి నెట్టేసింది. ఇండియాలో అత్యధిక కలెక్షన్స్ రాబట్టిన జాబితాలో రామాయణ నాలుగోస్థానంలో నిలిచింది.
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