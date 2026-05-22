 పెద్ది ఐటమ్ సాంగ్.. ప్రోమోతోనే గూస్‌ బంప్స్..! | Ram Charan Shruthi Haasan Peddi Movie Item Song Promo Out Now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

PEDDI Movie: పెద్ది ఐటమ్ సాంగ్.. ప్రోమో అదుర్స్..!

May 22 2026 2:47 PM | Updated on May 22 2026 2:49 PM

Ram Charan Shruthi Haasan Peddi Movie Item Song Promo Out Now

రామ్ చరణ్ హీరోగా వస్తోన్న రూరల్ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా పెద్ది. ఈ మూవీ కోసం మెగా ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో చెర్రీ సరసన బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ కనిపించనుంది. బుచ్చిబాబు డైరెక్షన్‌లో వస్తోన్న ఈ సినిమా జూన్ 4న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఇప్పటికే ట్రైలర్ రిలీజ్‌ కాగా.. సూపర్ హిట్ ఖాయమంటూ మెగా ఫ్యాన్స్‌ ఫుల్ జోష్‌లో ఉన్నారు.

అంతేకాకుండా ఈ మూవీ ఓ స్పెషల్ సాంగ్‌ కూడా ఉందని మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ ఐటమ్ సాంగ్ కోసం చాలా మంది హీరోయిన్ల పరిశీలించిన మేకర్స్.. చివరికీ కోలీవుడ్ బ్యూటీ శృతిహాసన్‌ను ఎంపిక చేశారు. ఈ సాంగ్‌లో రామ్ చరణ్ సరసన శృతిహాసన్ స్టెప్పులు వేయనుంది. తాజాగా ఈ పాటకు సంబంధించిన ప్రోమోను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. హల్లల్లో హల్లల్లో అంటూ సాగే ఈ పాట ప్రోమో చూస్తుంటే మెగా ఫ్యాన్స్‌ను ఊపేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ ఫుల్ సాంగ్‌ను మే 23న భోపాల్‌లో జరగనున్న ఈవెంట్‌లో రిలీజ్ చేయనున్నారు. 
 
 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రమణి కళ్యాణం : చీరలో మెరిసిపోతున్న నటి దీప్షిక చంద్రన్ (ఫొటోలు)
photo 2

ముంబై : 'రాజా శివాజీ' చిత్రం సక్సెస్ పార్టీ
photo 3

తెలంగాణ : సరస్వతీ నది అంత్య పుష్కరాలు ఆరంభం (ఫొటోలు)
photo 4

ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌, ఆర్సీబీ ప్లేయర్ల ప్రాక్టీస్‌.. ఉప్పల్‌లో లాస్ట్‌ పంచ్‌ ఎవరిది (ఫొటోలు)
photo 5

డేవిడ్ రెడ్డి టీమ్‌తో మంచు మనోజ్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Actor Gagan Vihari About Ram Charans Peddi Movie 1
Video_icon

ఎవరి ఊహలకి అందదు.. చరణ్ అన్న ఇరగకొట్టేసాడు
CBI Enters To The Investigation In Twisha Sharma Case 2
Video_icon

నటి ట్విషా శర్మ కేసులో మరో ట్విస్ట్
Machilipatnam Government College Lecturer Case 3
Video_icon

లెక్చరర్ రాసలీలలు.. రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్న భార్య..
Where Is Prashanth Neels Mythology Film With Jr NTR 4
Video_icon

ఎన్టీఆర్ కోసం ప్రశాంత్ నీల్ ప్లాన్ చేసిన మైథాలజీ మూవీ ఏమైంది?
KA Paul Reaction On Pastor Abhinay Darshan Fake Attack Drama 5
Video_icon

పాస్టర్ అభినయ్ దొంగ నాటకాలు.. KA పాల్ రియాక్షన్
Advertisement
 