రజనీకాంత్‌, కమల్‌ హాసన్‌.. కథ మళ్లీ మొదటికొచ్చిందా?

Apr 14 2026 6:33 AM | Updated on Apr 14 2026 6:33 AM

Rajinikanth and Kamal Haasan Movie director again will change

రజనీకాంత్‌ 173వ చిత్రం గురించి ఏ ముహూర్తాన అనుకున్నారో గాని అది ఇప్పటి వరకు సెట్‌ కావడం లేదు. రజనీకాంత్‌ ప్రస్తుతం నెల్సన్‌ దర్శకత్వం జైలర్‌–2 చిత్రాన్ని పూర్తిచేశారు. ఈ చిత్రం జూలై నెలలో తెరపైకి రావడానికి సిద్ధమవుతోంది. తదుపరి నటుడు కమలహాసన్‌ తన రాజ్‌ కమల్‌ ఫిలిం ఇంటర్నేషనల్‌ పతాకంపై నిర్మించనున్న చిత్రంతో పాటు, కమలహాసన్‌తో కలిసి నటించే చిత్రానికి రజనీకాంత్‌ కమిట్‌ అయ్యారు. కమల్, రజినీ కలిసి నటించే చిత్రానికి దర్శకుడు నెల్సన్‌ పేరు ఖరారు అయ్యింది. అయితే దానికి ముందు రజనీకాంత్‌ హీరోగా కమలహాసన్‌ నిర్మించనున్న చిత్రానికే దర్శకుడు ఇంకా నిర్ణయం కాలేదు. మొదట ఈ చిత్రానికి సుందర్‌.సి పేరు ఖరారైంది. 

దీనికి సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు కూడా జరిగాయి. అలాంటిది ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ నుంచి వైదొలగినట్లు దర్శకుడు సుందర్‌.సి ప్రకటించి షాక్‌ ఇచ్చారు. దీంతో రజనీకాంత్‌ తనకు కథ పూర్తిగా సంతృప్తి కలిగిన తరువాతే షూటింగ్‌కు వెళ్తామని కమలహాసన్‌ ప్రకటించారు. దీంతో కథ సెట్‌ కాకపోవడంతోనే సుందర్‌.సి ఈ చిత్రం నుంచి వైదొలగినట్లు అర్థమైంది. ఆ తరువాత ఈ చిత్రానికి డాన్‌ చిత్రం ఫేమ్‌ సిబి.చక్రవర్తి దర్శకత్వం వహించనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రం కథ సింగిల్‌ విన్న రజనీకాంత్, కమలహాసన్‌ బాగుందని ఈ దర్శకుడికి పచ్చజెండా ఉంటారని సమాచారం. 

ఈ చిత్రం అందరినీ సంతృప్తి పరుస్తుందని  దర్శకుడు సిబి.చక్రవర్తి ఇటీవల లవ్‌ టుడే చిత్ర వేదికపై బలంగా చెప్పారు. అంతే కాకుండా ఈ చిత్రం మే నెలలో సెట్‌ పైకి వెళుతుంద న్న ప్రచారం జరుగుతోంది. అలాంటిది పరిస్థితుల్లో ఈ చిత్రం నుంచి సిబి.చక్రవర్తి కూడా వైదొలగినట్లు తాజాగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచా రం వైరల్‌ అవుతోంది.అంతే కాదు ఈ చిత్రానికి డ్రాగన్‌ చిత్రం ఫేమ్‌ అశ్వద్‌ మారి ముత్తు దర్శకత్వం వహిస్తారనే ప్రచారం హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. ఇందులో నిజం ఎంతో తేలాల్సి ఉంది. 

Photos

View all
photo 1

చీరలో శెట్టి బ్యూటీ.. అందమే అందం (ఫొటోలు)
photo 2

భానుడి సెగలకు విశాఖ రుషికొండ తీరంలో పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ లో వైభవ్‌ సూర్యవంశీ ఆట.. SRH vs RR ప్రాక్టీస్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

కూకట్‌పల్లిలో హీరో విక్టరీ వెంకటేష్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

‘డెకాయిట్‌’ మూవీ సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Face To Face With Vijaya Reddy Husband Surendar Reddy 1
Video_icon

ఆ రోజు ఏంజరిగిందంటే.. విజయ రెడ్డి కేసులో ఊహించని ట్విస్ట్..
TJR Sudhakar Babu Shocking Comments On TTD Chairman BR Naidu 2
Video_icon

ఛీ.. ఛీ.. సిగ్గుచేటు.. మరొక మహిళతో BR నాయుడు స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం ఏంటీ
Singer Asha Bhosle Final Journey In Mumbai 3
Video_icon

సింగర్ ఆశా భోస్లే అంతిమ యాత్ర
Perni Nani Satirical Comments On Chandrababu 4
Video_icon

అత్తసొమ్ము అల్లుడుదానమా.. ఎవరి సొమ్ము ఎవడికి దానం చేస్తున్నావ్
Iran Strong Warning To America Over Naval Blockade 5
Video_icon

సముద్ర దిగ్భందనం.. అమెరికా ఏడ్చే రోజు దగ్గరలోనే.. ఇరాన్ వార్నింగ్
