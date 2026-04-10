 భారత్‌లో బ్యాన్‌ చేస్తే మళ్లీ వైరల్‌ అవుతున్న ఫోటోలు | Pakistani actress Hania Aamir and Mahira Khan again trend in india
భారత్‌లో బ్యాన్‌ చేస్తే మళ్లీ వైరల్‌ అవుతున్న ఫోటోలు

Apr 10 2026 12:02 PM | Updated on Apr 10 2026 12:35 PM

Pakistani actress Hania Aamir and Mahira Khan again trend in india

గత ఏడాదిలో జరిగిన పుల్వామా దాడి తర్వాత పాకిస్తానీ నటీమణులు హానియా అమీర్, మహిరా ఖాన్ తదితరుల ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలను భారతదేశంలో నిషేధించారు. దీంతో  వారి అకౌంట్లు ఇక్కడ కనిపించవు. అయితే, సడెన్‌గా వారి ఇన్‌స్టాలోని పోస్టులతో పాటు ఫోటోలు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. దీనిపై నెట్టింట తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమైంది. అయితే, కొంత సమయం తర్వాత ఆ ఖాతాలు  అందుబాటులో లేవు. అవి మళ్ళీ చూపించలేదని గుర్తించారు.

పాక్‌ సెలబ్రిటీల సోషల్‌మీడియా ఖాతాలు మళ్లీ భారతదేశంలో కనిపించడంతో నిషేధాన్ని ఎత్తివేశారా..? అనే అంశంపై నెటిజన్లు గందరగోళానికి గురయ్యారు. ఇది సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే, కొంత సమయం తర్వాత ఆ ఖాతాలు మళ్లీ కనిపించకపోవడంతో, ఇది సాంకేతిక లోపం కావచ్చునని కూడా చాలామంది పోస్ట్ చేశారు.

పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్‌-పాక్‌ మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు  ఏర్పడ్డాయి. పాకిస్థాన్‌ కేంద్రంగా కొనసాగుతున్న  పలు యూట్యూబ్‌ ఛానళ్ల ప్రసారాలు భారత్‌లో నిలిపివేస్తూ కేంద్రం గతంలోనే నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ దేశ రక్షణ మంత్రి ఖాతాతో పాటు స్టార్‌ క్రికెటర్స్‌ సోషల్‌మీడియా ఖాతాలను కూడా బ్యాన్‌ చేశారు.
 

సీతామహాలక్ష్మిలా మృణాల్‌ ఠాకూర్‌ (ఫోటోలు)
తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ.. వెరైటీగా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ (ఫోటోలు)
మిస్‌ తెలుగు యూఎస్‌ఏ విజేతగా భాగ్యనగరం బ్యూటీ..! (ఫొటోలు)
తిరుపతిలో హీరోయిన్ శ్రీలీల సందడి (ఫొటోలు)
గ్రాండ్‌గా బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ లగ్న పత్రిక వేడుక (ఫొటోలు)

TTD Faces Challenge As Old Currency Continues To Enter Hundi Collections
శ్రీవారి హుండీలో పాత నోట్ల కలకలం
ప్రాణంలా మీదకు వచ్చిన ఏసీ వాటర్ వివాదం.. జస్ట్ మిస్ పీక తెగిపోయేది..
ఫీజు చెల్లించలేదని విద్యార్థినితో బాత్రూంలు కడిగించిన యాజమాన్యం
విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ గుడి వద్ద మృతదేహం
MAVIGUN అనే పదం డిక్షనరీలో అర్ధమే లేదన్నారు.. ఇప్పుడు ఇదే ట్రెండింగ్ లో ఉంది
