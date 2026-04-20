ఓం శాంతి డిస్కో శాంతి.. దెయ్యాల్ని భయపెట్టే పిచ్చోళ్లు

Apr 20 2026 4:07 PM | Updated on Apr 20 2026 4:14 PM

Om Shanthi Disco Shanthi Movie Announcement

ఆనందో బ్ర‌హ్మ‌, సేవ్ ది టైగ‌ర్స్ లాంటి సినిమా, సిరీస్ తీసిన మ‌హి వి.రాఘ‌వ్ నుంచి రాబోతున్న మ‌రో స‌రికొత్త కామెడీ హార‌ర్ మూవీ 'ఓం శాంతి డిస్కో శాంతి'. మరోసారి ప్రేక్ష‌కుల‌ని క‌డుపుబ్బా న‌వ్వించ‌టానికి ఎవ‌రూ ఊహించ‌ని స‌రికొత్త ట్విస్ట్‌తో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు దెయ్యాలు మ‌నుషుల్ని  భ‌య‌పెట్టాయి. కానీ ఆ దెయ్యాల‌కే భ‌యం పుట్టించే వాళ్లు ఎదురైతే? అస‌లు భ‌యం అంటే తెలియ‌ని పిచ్చివాళ్లు ఈ దెయ్యాల ముందుకు వ‌స్తే.. దెయ్యాలు వ‌ర్సెస్ పిచ్చివాళ్లు మ‌ధ్య జ‌రిగే ఓ గంద‌ర‌గోళ‌మైన ఫుల్ ఫ‌న్ రైడర్ ఈ చిత్రం.

(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 19 మూవీస్.. ఆ మూడు డోంట్ మిస్)

దెయ్యాలు పిచ్చివాళ్ల‌ని భ‌య‌పెట్ట‌గ‌ల‌వా? లేదా పిచ్చివాళ్లే తిర‌గ‌బ‌డి దెయ్యాల్ని భ‌య‌పెడ‌తారా? జంప్ స్కేర్‌, ఫ‌న్నీ డైలాగ్స్‌, ఉహించ‌ని ట్విస్టులతో ఈ స్పూకీ ఫ‌న్ జ‌ర్నీ తెర‌కెక్కుతోంది. ఓం శాంతి డిస్కో శాంతి సినిమాని సెప్టెంబ‌ర్‌ 4న థియేటర్లలోకి తీసుకురానున్నారు.

(ఇదీ చదవండి: కుడివైపు గుండె.. నీలం రంగు శరీరం.. 'చిరంజీవి' గ్లింప్స్)

Photos

View all
photo 1

కొడుకు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్.. కాజల్ ఫుల్ హ్యాపీస్ (ఫొటోలు)
photo 2

కశ్మీరీ అమ్మాయిలా ఐశ్వర్య రాజేశ్.. మనాలి ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

కుందనపు బొమ్మలా దీప్షిక చంద్రన్ (ఫొటోలు)
photo 4

పట్టుచీరలో డస్కీ బ్యూటీ డింపుల్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఉత్తరాంధ్ర శబరిమల (అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం) ఎక్కడ ఉందో తెలుసా (ఫొటోలు)

Video

View all
Massive fire at Rajasthan HPCL refinery ahead of PM Narendra Modi's launch event 1
Video_icon

రాజస్థాన్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం
Rachamallu Siva Prasad Reddy Slams Nara Lokesh Tweet On YS Vijayamma 2
Video_icon

విజయమ్మ అంటే ఎందుకంత ప్రేమ లోకేష్.... లోకేష్ ట్వీట్ పై రాచమల్లు సంచలన కామెంట్స్
Chandrababu Team Faces Trouble Amid Rising TemperatureChandrababu Team Faces Trouble Amid Rising Temperature 3
Video_icon

బర్త్ డే రోజు చంద్రబాబు టీమ్ కు వడదెబ్బ
Vijay Devarakonda's Secret Diet Plan Revealed! 4
Video_icon

విజయ్ దేవరకొండ సీక్రెట్ డైట్ రివీల్డ్
Big Alert for SBI Account Holders From Central Govt 5
Video_icon

SBI ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. కేంద్రం కీలక ప్రకటన!
